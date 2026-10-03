اهدای اعضای بانوی امیدیه فرصت زندگی برای بیماران رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: این اقدام ایثارگرانه با رضایت خانواده آن مرحومه در راستای کمک به بیماران نیازمند به پیوند عضو انجام شد.

وی با اشاره به تداوم تلاش‌ها برای ترویج فرهنگ اهدای عضو افزود: این بیستمین مورد اهدای عضو در استان خوزستان در سال جاری است که به لطف فداکاری خانواده‌های داغدار به مرحله اجرا درآمده است.

مدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بیماران نیازمند در استان تصریح کرد: خوزستان از نظر شیوع بیماری‌های مزمن منجر به پیوند و تعداد بیماران جدید، رتبه نخست کشور را داراست و هم‌اکنون ۷۶۸ بیمار در این استان در صف انتظار پیوند عضو قرار دارند که این آمار نیازمند توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی در حوزه اهدای عضو است.