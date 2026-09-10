ایثار ۲ خانواده خوزستانی به ۶ بیمار حیات دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: هفدهمین و هجدهمین عمل اهدای عضو سال جاری در استان خوزستان با ایثار دو خانواده خوزستانی در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت به سرانجام رسید و به ۶ بیمار نیازمند حیاتی دوباره بخشید.

وی افزود: با رضایت و فداکاری خانواده‌های دو بیمار مرگ مغزی در استان خوزستان، عمل‌های جداسازی اعضا طی دو روز متوالی در مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز انجام گرفت.

چنانه ادامه داد: روز گذشته، هفدهمین عمل اهدای عضو سال جاری مربوط به یک جوان ۲۷ ساله اهل و ساکن اهواز به ثبت رسید. این بیمار که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید تیم پزشکی و اعلام رضایت خانواده، کبد و کلیه‌هایش برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شد.

مدیر مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: صبح امروز، هجدهمین عمل پیوند و جداسازی اعضا در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز رقم خورد. در این عمل، اعضای حیاتی یک شهروند ۳۸ ساله اهل و ساکن شهرستان شوش دانیال که به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با موافقت خانواده بزرگوارش جداسازی شد. کبد و کلیه‌های اهدایی این بیمار برای پیوند به بیماران در صف انتظار، به شیراز ارسال شد.

وی بیان کرد: فرهنگ ایثار و اهدای عضو در خوزستان همواره جلوه‌ای از نوع‌دوستی مردم این دیار بوده و ثبت ۱۸ مورد اهدای عضو از ابتدای سال جاری تاکنون، نشان‌دهنده تداوم این سنت نیکو و امیدبخش است.