  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

۴ شبکه خرابکاری خیابانی منهدم شدند؛ بازداشت ۳۱ عامل اصلی دشمن

۴ شبکه خرابکاری خیابانی منهدم شدند؛ بازداشت ۳۱ عامل اصلی دشمن

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) ۴ شبکه سازماندهی شده متشکل از ۳۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان سیرجان را شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اعضای چهار شبکه سازماندهی شده، متشکل از ۳۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان سیرجان، درپی دریافت گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

این مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در قالب شبکه‌هایی با نام‌هایی جذاب برای نوجوانان و جوانان سازماندهی شده و دارای شرح وظائف و برنامه‌ریزی مشخص برای چگونگی حضور فعال در فراخوان‌های سراسری بودند.

همچنین اعضای این شبکه‌های مزدور، با ساخت کوکتل مولوتف به تعداد زیاد، تهیه و ساخت ابزار تخریب دوربین‌های شهری در حال آمادگی برای ایجاد ناآرامی و خرابکاری خیابانی بودند.

این مزدوران دشمن، در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده‌ای از جمله به آتش کشیدن فرمانداری، تخریب بانکها و ادارات دولتی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تخریب دوربین‌های شهری و ساختمان‌ها، حمله به مقر پلیس با هدف دستیابی به سلاح را انجام داده بودند.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ با تیک آبی گزارش کنند.

کد مطلب 6966266
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ادم..ادم IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      تاثیرفضای مجازی و شبکه های ماهواره ای معاندهست که برای تأثیرگذاری خشونت علیه جامعه وتحریم مغزجوانان و نوجوانان برنامه ریزی شده توسط همون حکمرانی فضای مجازی .همون کسانی که اونجا توی آلبانی وامریکا وایناهستندوتولیدمحتوامیکنند.همه هدفشون اینه که ایران رادرگیرجنگ داخلی بکنندوایران راتوسط ایرانیها نایودبکنند.اسراییل چنین اتاق فکری راطراحی کرده.ولی پدرومادرها همه حتی صداوسیما مسولان بایدفیلمهای فرهنگی دراین زمینه ساخته بشه .تمام فرهنگ و هویت مارامیخوان ازمابگیرندولی مردم آگاهند.وبایداگاه باشند.
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      اگر به کسی آسیب نزده اند... کمترین مجازات مصادره تمامی اموال آنان است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها