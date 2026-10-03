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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

آغاز بارش‌ها از امشب در لرستان

آغاز بارش‌ها از امشب در لرستان

خرم‌آباد- اداره‌کل هواشناسی لرستان از آغاز بارش‌ها از امشب در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از ساعت ۲۱ امشب تا بامداد فردا، با توجه به فعالیت امواج سامانه بارشی و بالا بودن شاخص‌های ناپایداری و تقویت شرایط رطوبتی منطقه، افزایش ابر، افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و تندبادهای لحظه‌ای در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این مدت، بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و گاهی رگباری، همراه با رعدوبرق و در نواحی مستعد، احتمال رگبار تگرگ پیش‌بینی شده است.

احتمال آبگرفتگی و روان‌آب در مناطق مستعد

بر اساس هشدار هواشناسی، این شرایط جوی می‌تواند موجب اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد روان‌آب و آبگرفتگی، افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و خطر صاعقه شود.

احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، خسارت ناشی از وزش باد شدید، سقوط اشیا و برخی سازه‌ها و کاهش کیفیت هوا نیز از دیگر مخاطرات احتمالی این سامانه اعلام شده است.

افزایش ابر و سرعت باد در روزهای آینده

اداره‌کل هواشناسی لرستان همچنین اعلام کرد: از روز یکشنبه تا چهارشنبه، افزایش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه، پدیده غالب جوی در استان خواهد بود.

در پی این شرایط، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز احتمال وقوع بارش‌های خفیف وجود دارد.

کاهش دما از امشب

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، دمای هوا نیز از امشب روند کاهشی خواهد داشت و این کاهش دما در کنار ناپایداری‌های جوی، شرایط متفاوتی را در روزهای پیش رو برای استان رقم خواهد زد.

کد مطلب 6966272

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