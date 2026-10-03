تسلیت وزیر ارتباطات به وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی درگذشت خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، را تسلیت گفت.
متن کامل پیام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی
وزیر محترم امور خارجه
با سلام و احترام
درگذشت خواهر گرامیتان موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
داغ از دست دادن عزیزی از اعضای خانواده، اندوهی سنگین و جانکاه است و این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم.
از خداوند متعال مسئلت دارم روح آن مرحومه را مشمول رحمت و مغفرت واسعه خویش قرار دهد و به جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی عنایت فرماید.
خداوند متعال آن فقیده سعیده را با صالحان و اولیای الهی محشور و نام و یادش را در خاطر بازماندگان گرامی بدارد.
سید ستار هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
نظر شما