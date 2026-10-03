  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

ثبت نخستین وثیقه الکترونیک؛ فرآیند وثیقه‌گذاری در ۲ دقیقه

ثبت نخستین وثیقه الکترونیک؛ فرآیند وثیقه‌گذاری در ۲ دقیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ثبت نخستین وثیقه الکترونیک در شهرستان مرزی نهبندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در شهرستان مرزی نهبندان، اولین وثیقه الکترونیک ثبت شد.

یک واحد مسکونی در حدود دو دقیقه، به‌صورت برخط شناسایی و ارزش ملک و وضعیت بازداشت ملک توسط سامانه بررسی شد، نامه بازداشت به ثبت ارسال و قرار قبولی وثیقه نیز تنظیم شد.

متهم وثیقه را از ساختمان خود تأمین کرد و از واحد قضایی خارج شد در حالی که در شیوه سنتی، شاید این فرآیند تا چند روز طول می‌کشید و همین امر منتهی به بازداشت متهم می‌شد. این روایت، تصویری از آینده دستگاه قضایی است که امروز در حال تحقق است که در آن فناوری، زمان را کوتاه می‌کند تا عدالت، سریع‌تر به نتیجه برسد.

کد مطلب 6966299
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها