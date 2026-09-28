آغاز ثبت نام آزمون پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلای قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در اجرای بند «ب» ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷.۱۱.۲۹ و براساس تبصره یک ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام کند.

بر این اساس از متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری جهت شرکت در آزمون سراسری کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ ثبت نام به عمل می آید.

شرایط عمومی ثبت نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

۱- متدین به دین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی.

۲- داشتن تابعیت ایرانی.

۳- نداشتن پیشینه کیفری موثر

۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵- نداشتن وابستگی و سابقۀ عضویت و هواداری در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام.

۶- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن در پایان مهلت ثبت نام در صورت تمدید مهلت ثبت نام،تا آخرین روز تمدید.

تبصره: متقاضیان ایثارگر بر اساس بند چ مادۀ ۸۸ قانون برنامۀ ششم توسعه از داشتن شرط سنی معافند.

۷- داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی (برای آقایان)

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

۱. داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضا، از دانشگاههای معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا از دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و داشتن سابقه تجربی مفید و مرتبط به مدت حداقل پنج سال (تشخیص آن به عهده شورا است) در رشته کارشناسی مورد تقاضا، پس از اخذ دانشنامه مذکور تا آخرین روز ثبت نام.

۲. چنانچه در رشته کارشناسی مورد تقاضا، دوره تحصیلی مقطع کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد، متقاضیان می توانند با دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه کار مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضا تا آخرین روز ثبت نام، در آزمون آن رشته شرکت کنند.

۳. رشته های کارشناسی رسمی که متقاضیان می توانند با داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاترِ مرتبط و حداقل پنج سال سابقه تجربی مرتبط و مفید در رشته کارشناسی رسمی مورد تقاضا بعد از اخذ دانشنامه، یا در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر غیر مرتبط و حداقل پانزده سال تمام سابقه تجربی مرتبط و مفید در رشته کارشناسی رسمی مورد تقاضا، تا آخرین روز ثبت نام، در آزمون آنها شرکت کنند.

۴. رشته های کارشناسی رسمی که ثبت نام در آزمون آنها نیاز به داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری و سابقه تجربی مرتبط و مفید به مدت حداقل ۵ سال پس از اخذ دانشنامه مذکور در رشته کارشناسی مورد تقاضا تا آخرین روز ثبت نام دارند.

تبصره ۱: دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه تجربی در امورثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند.

تبصره ۲: مدارک تحصیلی معادل (حتی با دارا بودن مدرک آزمون جامع سازمان سنجش) یا مدارک دارای ارزش استخدامی (داخلی سازمانها) و مدارک غیر دانشگاهی در هیچ یک از موارد فوق مورد قبول نیست.

تبصره ۳: سابقه کار مرتبط با رشته مورد تقاضای کارشناسی باید در سربرگ شرکت، مؤسسه، سازمان یا هر نهاد صادر کننده گواهی و ممهور به مُهر آن نهاد باشد و به مدت زمان لازم تا آخرین روز ثبت نام برای رشته مورد تقاضا بر اساس جداول ۱ تا ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام باشد. همچنین باید شامل تاریخ شروع و پایان کار به تفکیک روز، ماه و سال و عنوان دقیق شغلی و شرح وظایف محوله (شرح شغل) باشد. سوابق شغلی که تنها نشانگر استخدام فرد در شرکت یا سازمان صادر کننده است و به صورت دستنویس و غیر رسمی صادر شده است ملاک عمل نخواهد بود.

تبصره ۴: ملاک محاسبه مدت زمان مدرک تحصیلی، سابقه کاری و کارت پایان خدمت یا کارت معافیت آخرین روز ثبت نام (و درصورت تمدید مهلت ثبت نام، آخرین روز تمدید) است.

امتیازات و سهمیه های قانونی:

براساس بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه افراد ذیل دارای سهمیه هستند:

۱. فرزندان و همسران شهدا.

۲. جانبازان با حداقل ۱۰ درصد.

۳. آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت.

۴. رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه.

۵. همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر.

۶. فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه ها.

ب) نحوۀ گزینش ایثارگران در آزمون علمی: متقاضیانی که شرایط عمومی و اختصاصی رشتۀ مورد تقاضا را دارند، به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار چنانچه ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در رشتۀ مورد تقاضا را در آزمون کتبی (چهار جوابی) کسب کنند به عنوان پذیرفته شدۀ آزمون کتبی برای طی مراحل مقتضی (آزمون شفاهی و...) معرفی می شوند.

تبصره مهم: «طبق قانون استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ منظور از امتیاز میانگین نمرات، «میانگین وزنی نمرات تراز شده» است.

ج) مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

الف- معاونت نیروی انسانی هریک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.

ب- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان ونیروهای مردمی، اعم از کارکنان دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و اشخاص فاقد شغل.

مراحل ثبت نام در آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی در صورت داشتن شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باید از امروز دوشنبه ۶ مهرماه تا یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند. ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و متقاضیان باید از طریق درگاه مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول است.

متقاضیان در هنگام ثبت نام، حق انتخاب صرفاً یک رشته در یک حوزه قضایی به عنوان محل خدمت را دارند.

متقاضیان واجد شرایط لازم است نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به منظور شرکت در آزمون، (واریزی به حساب شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری) از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب اقدام کنند. تذکر: متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام کرده و از موکول کردن آن به روزهای پایانی خودداری کنند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

مدارک لازم جهت ثبت نام در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در روز پنجشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۵ با توجه به آمار شرکتکنندگان حسب مورد در مراکز استانها، برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

حد نصاب نمره آزمون، مواد آزمون کتبی و مراحل بعدی آن و رشته های مرتبط در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.