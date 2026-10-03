به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت ملی کهن‌ترین درخت گردوی ایران با قدمتی حدود هزار سال در منطقه کهمان شهرستان سلسله خبر داد و اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره گردوی کهمان، از لوح ثبت ملی این اثر طبیعی رونمایی خواهد شد.

وی عنوات کرد: ثبت ملی این درخت کهن‌سال، گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان لرستان به شمار می‌رود.

آغاز برنامه‌های هفته گردشگری در مدارس

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته گردشگری امسال افزود: برنامه‌های این هفته با حضور در مدارس آغاز شده است، چراکه معرفی گردشگری، میراث فرهنگی و هویت تاریخی باید از سنین پایین و در محیط‌های آموزشی دنبال شود تا نسل‌های آینده بیش از پیش با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور آشنا شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: بخشی از پروژه‌های حوزه گردشگری استان از جمله هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتل‌بوتیک‌ها در هفته دولت و با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهره‌برداری رسید و افتتاح بخشی دیگر از پروژه‌ها نیز در برنامه‌های هفته گردشگری پیش‌بینی شده است.

ثبت ۱۲ درخت تاریخی کهمان در فهرست آثار ملی

حسن‌پور با اشاره به برگزاری جشنواره‌های گردشگری در لرستان گفت: جشنواره عناب به‌تازگی در شهرستان الیگودرز برگزار شد و تلاش می‌شود این رویداد در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور نیز به ثبت برسد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره گردو در منطقه سراب کهمان شهرستان سلسله خبر داد و بیان کرد: طی دو هفته گذشته، ۱۲ درخت تاریخی منطقه کهمان در کمیته میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسید که در میان آنها یک اصله درخت گردو با قدمتی حدود هزار سال، به‌عنوان کهن‌ترین درخت گردوی ثبت‌شده کشور شناخته شد.

درخت گردوی هزارساله در کهمان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: درخت گردو در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، اما تاکنون درخت گردویی با این قدمت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت نرسیده بود و به همین دلیل، ثبت این اثر طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسن‌پور افزود: جشنواره گردوی کهمان در کنار این درخت تاریخی برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم، تابلوی معرفی اثر نصب و از لوح ثبت ملی آن رونمایی می‌شود.

جشنواره گردو فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کهمان

وی با اشاره به نقش اقتصادی و اجتماعی محصول گردو در منطقه اظهار کرد: برگزاری جشنواره گردوی کهمان می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و فرهنگی این منطقه مؤثر باشد و زمینه جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان همچنین از برگزاری چهارمین دوره جشنواره انار در آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: این رویداد تاکنون در سه دوره برگزار شده و امسال نیز با مشارکت مردم و فعالان محلی برگزار خواهد شد.

ثبت میراث طبیعی لرستان در مسیر توسعه گردشگری

حسن‌پور در پایان تأکید کرد: معرفی و ثبت رویدادهای بومی، آثار تاریخی و ظرفیت‌های طبیعی لرستان از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و این اقدامات می‌تواند در رونق گردشگری و توسعه پایدار مناطق مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.