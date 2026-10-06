به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمد اصغری صبح سه شنبه اظهار کرد: از مجموع ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات شهرستان تویسرکان ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار آن به کشت محصول گردو اختصاص دارد که این امر تویسرکان را به یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در ایران تبدیل کرده است.

وی با اشاره به کیفیت متمایز گردوی تویسرکان ادامه داد: این محصول به برندی ملی تبدیل شده و نظام سنتی تولید گردو در شهرستان تویسرکان به دلیل ویژگی‌های خاص و سازگاری با محیط‌ زیست در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز به ثبت جهانی رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان با بیان اینکه بیش از ۸ هزار بهره‌بردار در حوزه تولید گردو فعالیت دارند، تصریح کرد: الگوی تولید این محصول در تویسرکان یک الگوی خانوادگی است که تمامی اعضای خانواده در مراحل مختلف از برداشت تا فرآوری مشارکت دارند، موضوعی که نشان‌دهنده پیوند عمیق معیشت مردم با این درخت ارزشمند است.

محمداصغری با اشاره به مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سرمازدگی‌های سال‌های اخیر، اظهار کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی، اصلاح باغات و استفاده از نهال‌های پیوندی و تکنیک «سرشاخه‌کاری» را در اولویت قرار داده است و با برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی باغداران تشویق شده‌اند تا از درختان بومی مقاوم استفاده کنند.

وی با اشاره به اقدامات باغداران پیشرو در این حوزه گفت: شماری از بهره‌برداران با ایجاد نهالستان‌های شخصی اقدام به تکثیر ارقام باکیفیت و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه کرده‌اند که این اقدام ظرفیت نوینی را برای توسعه پایدار باغات گردوی شهرستان فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان به زیرساخت‌های تحقیقاتی و ارزش افزوده گردو نیز اشاره کرد و گفت: وجود تنها مرکز تحقیقات گردوی کشور در روستای «کرزان» و همچنین «نهالستان باغ مادری» در روستای «مرادآباد» بستر تولید دانش‌بنیان را فراهم کرده به‌گونه‌ای که سالانه یک میلیون چشم پیوندک و ۱۰۰ هزار نهال پیوندی دارای لیبل آبی و عاری از ویروس در این مرکز تولید و عرضه می‌شود.

وی در خصوص صنایع تبدیلی نیز خاطرنشان کرد: زنجیره ارزش گردو در تویسرکان از تولید کربن فعال از پوست چوبی گردو برای صنایع پتروشیمی تا تولید پودر پوست گردو برای صنایع نفت و حفاری در حال تکمیل است و دستگاه‌های پوست‌گیر گردو که با ثبت اختراع در این شهرستان تولید شده‌اند، اکنون به سایر نقاط کشور صادر می‌شوند.

محمداصغری در پایان یادآور شد: با صدور پروانه‌های جدید برای احداث واحدهای صنعتی فرآوری گردو انتظار می‌رود شاهد ارتقای قابل‌توجه ارزش افزوده این محصول باشیم که علاوه بر بازارهای سنتی زمینه فروش محصولات در بستر فروشگاه‌های مجازی را نیز برای کشاورزان تویسرکانی فراهم خواهد کرد.