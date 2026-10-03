https://mehrnews.com/x3dds3 ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ کد مطلب 6966331 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ مشاهده دو قلاده یوزپلنگ در میاندشت جاجرم بجنورد- تصویر یک جفت یوز ایرانی در منطقه میاندشت جاجرم ثبت شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6966331 کپی شد مطالب مرتبط میاندشت؛ نگین محیط زیست ایران؛سرشماری پاییزه حیات وحش آغاز شد مشاهده دو یوزپلنگ آسیایی در میاندشت جاجرم ثبت شد مشاهده تلما و ۴ توله یوز در میاندشت لایق: سرشماری پاییزه پستانداران در خراسان شمالی آغاز میشود برچسبها یوزپلنگ ایرانی یوزپلنگ آسیایی میاندشت جاجرم
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