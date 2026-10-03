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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

مشاهده دو قلاده یوزپلنگ در میاندشت جاجرم

مشاهده دو قلاده یوزپلنگ در میاندشت جاجرم

بجنورد- تصویر یک جفت یوز ایرانی در منطقه میاندشت جاجرم ثبت شد.

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کد مطلب 6966331

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