به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی روح‌الله لایق اظهار کرد: سرشماری پاییزه پستانداران وحشی در مناطق تحت مدیریت چهارگانه استان خراسان شمالی از پنجم مهرماه آغاز می‌شود.

وی در ادامه افزود: محدودیت و مشخص بودن منابع آبی منطقه پیش از آغاز فصل بارندگی، موجب شده است حیات‌وحش میاندشت همچنان در محدوده‌های مشخص تجمع داشته و پراکنده نشود؛ به همین دلیل، با توجه به فراهم بودن شرایط مناسب برای مشاهده و شمارش، سرشماری در میاندشت نسبت به سال‌های گذشته زودتر انجام خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و نامساعد شدن شرایط آب‌وهوایی منطقه، ممکن است ادامه عملیات سرشماری در صورت تغییر شرایط جوی با محدودیت مواجه شود.

لایق هدف از اجرای این طرح را بررسی وضعیت جمعیتی گونه‌های شاخص حیات‌وحش از جمله قوچ و میش اوریال، کل، بز و آهو عنوان کرد و افزود: در جریان سرشماری، محیط‌بانان علاوه بر گونه‌های هدف، مشاهدات خود از سایر گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش از جمله گرگ، خرس، گراز، پلنگ و یوزپلنگ را نیز ثبت و گزارش خواهند کرد.

وی با اشاره به نحوه اجرای سرشماری گفت: در هر منطقه، عملیات سرشماری به مدت دو روز و با مشارکت ۱۵ گروه دو تا سه نفره از محیط‌بانان مجرب و آموزش‌دیده انجام می‌شود و این گروه‌ها با استفاده از روش مشاهده مستقیم و ثبت میدانی، اطلاعات مربوط به جمعیت و پراکنش پستانداران را جمع‌آوری می‌کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تأکید کرد: داده‌های به‌دست‌آمده از این سرشماری، یکی از منابع مهم برای ارزیابی وضعیت و روند جمعیتی گونه‌ها، بررسی اثربخشی اقدامات حفاظتی و برنامه‌ریزی برای مدیریت و حفاظت از حیات‌وحش استان خواهد بود.

لایق در پایان گفت: سرشماری پاییزه پستانداران در سطح گسترده‌ای از مناطق تحت مدیریت استان شامل پارک‌های ملی سالوک، ساریگل و ضامن‌آهو، مناطق حفاظت‌شده سالوک، ساریگل، قرخود و گلیل و سرانی و همچنین پناهگاه حیات‌وحش میاندشت در شهرستان جاجرم انجام خواهد شد.