احمدی: خط متروی اصفهان ـ بهارستان ۶۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست هم‌اندیشی معاونان وزارت راه و شهرسازی و استاندار اصفهان با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژه قطار شهری اصفهان ـ بهارستان اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه راهبردی به طول ۱۵ کیلومتر، در امتداد خط یک متروی اصفهان از سال ۱۳۹۰ آغاز شده که حدود ۱۰ کیلومتر آن در قالب سازه زیرزمینی و تونلی و حدود ۵ کیلومتر دیگر به صورت روباز طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به جانمایی سه ایستگاه «سپاهان‌شهر»، «راه‌آهن» و «بهارستان» در این محور افزود: طراحی شبکه به گونه‌ای است که علاوه بر خدمت‌رسانی به ساکنان جنوب اصفهان و شهر جدید بهارستان، در ادامه به خطوط ریلی سراسری کشور نیز متصل خواهد شد و نقشی محوری در پدافند غیرعامل و شبکه یکپارچه حمل‌ونقل استان ایفا خواهد کرد.

پایان حفاری و پیشرفت ۹۸ درصدی زیرسازی

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با تشریح آخرین جزئیات فنی عملیات گفت: پیشرفت فیزیکی کل طرح هم‌اکنون به مرز ۶۰ درصد رسیده و پرونده عملیات سنگین حفاری و احداث تونل به طور کامل بسته شده است. همچنین در بخش زیرسازی به پیشرفت ۹۸ درصدی دست یافته‌ایم که با قراردادهای فعلی، حداکثر ظرف یک تا دو ماه آینده به اتمام قطعی می‌رسد.

احمدی ادامه داد: در بخش روسازی و اجرای ریل‌گذاری نیز پیشرفت کار به ۷۳ درصد رسیده است. در طول یک سال اخیر با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی موفق شدیم قراردادهایی به ارزش بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان با شرکت‌های مجری منعقد کنیم که اخیراً ۵۰۰ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات ماده ۵۶ بانک ملت جذب و به شریان مالی کارگاه‌ها تزریق شده است.

آخرین وضعیت ایستگاه‌های راه‌آهن و بهارستان

وی در تشریح فرایند ساخت ایستگاه‌های این خط ریلی تصریح کرد: عملیات عمرانی ایستگاه راه‌آهن با انعقاد قراردادی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا بوده و هم‌اکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در خصوص ایستگاه پایانی (بهارستان) نیز بازنگری طرح‌ها خاتمه یافته و اسناد مناقصه آماده است؛ به طوری که در صورت تضمین منابع مالی، تشریفات جذب و استقرار پیمانکار ظرف مدت دو ماه اجرایی خواهد شد.

تجهیزات الکترومکانیکال؛ گلوگاه اصلی افتتاح پروژه

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گلوگاه حیاتی برای بهره‌برداری از پروژه را بخش متروسیستم دانست و تأکید کرد: شرح خدمات و اسناد بخش تجهیزات الکتریکال و مکانیکال ۹۰ درصد آماده است. برای تأمین این ادوات سه سناریوی فنی تدوین شده که در کمینه‌ترین حالت، نیازمند ۲۲.۶ میلیون یورو منابع ارزی است.

احمدی مجموع نیاز مالی برای خرید و نصب کامل تأسیسات و سامانه‌های کنترلی را حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: تاکنون حدود ۹۷۰ میلیارد تومان از تعهدات طرح از محل اعتبارات داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و ظرفیت‌های ماده ۵۶ پوشش داده شده و در حال حاضر رایزنی‌ها برای تصویب بسته حمایتی ۳ هزار میلیارد تومانی در مرحله حساسی قرار دارد که تسریع در ابلاغ آن حیاتی است.

وی با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات قطره‌چکانی تملک دارایی خاطرنشان کرد: هرچند ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند، اما ابعاد این ابرپروژه نیازمند مدل‌های حمایتی کلان، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌های سنواتی سال‌های آتی و تداوم تسهیلات ماده ۵۶ است تا این مگاپروژه از کارهای ساختمانی عبور کرده و وارد چرخه خدمت‌رسانی به مردم صبور بهارستان شود.