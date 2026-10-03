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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

نوذری: تسهیلات به پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت هدایت شود

نوذری: تسهیلات به پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت هدایت شود

قزوین- استاندار قزوین با تأکید بر مدیریت هوشمندانه منابع بانکی گفت: تسهیلات باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند تا بهره‌وری منابع افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهرشنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری با انتقاد از وضعیت فعلی اشتغال در بخش خدمات و تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت سرمایه‌گذاری، خواستار توجه ویژه به توسعه روستایی و تقویت زنجیره ارزش در صنایع کشاورزی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان، بر لزوم حرکت از کشاورزی سنتی به سمت توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: باید با تمرکز بر زنجیره ارزش، سهم استان در مشاغل خانگی و صنایع تبدیلی افزایش یابد چراکه این مسیر به سودآوری بیشتر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر منجر می‌شود.

استاندار قزوین در ادامه با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی در کشور، خواستار مدیریت هوشمندانه منابع شد و اظهار کرد: بسیاری از تسهیلات در پروژه‌های پراکنده و فرسایشی هدر می‌روند و از همین حیث، اولویت باید هدایت تسهیلات به سمت پروژه‌هایی باشد که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند تا از بهره‌وری حداکثری منابع در آنها اطمینان حاصل شود.

نوذری خاطرنشان کرد: اولویت‌های استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری نیز باید از سوی بانک‌ها پشتیبانی شود تا منابع مالی در مسیر ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان قرار گیرد.

کد مطلب 6966465

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