به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهرشنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری با انتقاد از وضعیت فعلی اشتغال در بخش خدمات و تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت سرمایه‌گذاری، خواستار توجه ویژه به توسعه روستایی و تقویت زنجیره ارزش در صنایع کشاورزی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان، بر لزوم حرکت از کشاورزی سنتی به سمت توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: باید با تمرکز بر زنجیره ارزش، سهم استان در مشاغل خانگی و صنایع تبدیلی افزایش یابد چراکه این مسیر به سودآوری بیشتر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر منجر می‌شود.

استاندار قزوین در ادامه با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی در کشور، خواستار مدیریت هوشمندانه منابع شد و اظهار کرد: بسیاری از تسهیلات در پروژه‌های پراکنده و فرسایشی هدر می‌روند و از همین حیث، اولویت باید هدایت تسهیلات به سمت پروژه‌هایی باشد که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند تا از بهره‌وری حداکثری منابع در آنها اطمینان حاصل شود.

نوذری خاطرنشان کرد: اولویت‌های استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری نیز باید از سوی بانک‌ها پشتیبانی شود تا منابع مالی در مسیر ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان قرار گیرد.