مراحل اجرایی بازگشایی مسیر هوایی نجف در دست پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از توافقات اولیه برای از سرگیری پروازهای نجف خبر داد و گفت: شرکت‌های هواپیمایی به محض دریافت مجوزها و جداول پروازی، اعزام‌های هوایی زائران را آغاز خواهند کرد.

آقایی درخصوص بازگشایی مسیرهای هوایی به نجف اشرف و اعزام زائران کشورمان به عتبات عالیات از این مسیر اظهار کرد: توافقات لازم جهت بازگشایی مرز هوایی نجف انجام شده و پیش بینی می شود پروازها در ایام پیش رو شروع شود.

وی با بیان اینکه اعزام‌های زمینی به عتبات عالیات با قوت در حال انجام است، افزود: ظرفیت‌های ایجاد شده شرکت‌های مجری برای اعزام‌های زمینی تا پایان مهرماه در سامانه قرار دارد و متقاضیان می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. به محض اجرایی شدن بازگشایی مسیر هوایی نجف، اعزام‌های هوایی نیز همانند گذشته انجام خواهد شد.

آقایی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای ازسرگیری پروازهای نجف گفت: بحمدالله با پیگیری های وزارت محترم خارجه و سفارت جمهوری اسلامی در عراق توافقات اولیه برای ازسرگیری پروازهای نجف انجام شده و سازمان هواپیمایی کشوری نیز پیگیر دریافت مجوزهای اجرایی شرکت‌های هواپیمایی و اسلات‌ها (جداول پروازی) است. به محض دریافت اسلات‌ها و جداول پروازی، فرایند اعزام‌های هوایی نیز در کنار اعزام‌های زمینی آغاز خواهد شد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در پایان گفت: متقاضیان سفر به عتبات عالیات می‌توانند با مراجعه به سامانه atabatorg.haj.ir بسته‌های متنوع سفر به عتبات را مشاهده و نسبت به انتخاب بسته مورد نظر خود اقدام کنند.