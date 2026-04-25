پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سر گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری (واع) عراق، پروازهای شرکت هواپیمایی «معراج» ایران در مسیر «تهران – نجف – مشهد» برای روزهای ۲۷ و ۲۹ ماه جاری میلادی (دوشنبه ۷ و چهارشنبه ۹ اردیبهشت) برنامه‌ریزی شده است.

این بازگشت پرواز از ایران به نجف پس از یک وقفه ۵۸ روزه صورت خواهد گرفت.

مدیریت فرودگاه نجف در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازگشت پروازهای این شرکت در راستای تلاش‌ها برای به جریان افتادن مجدد حرکت هوایی و بهبود ارتباط با مقاصد منطقه‌ای و بین‌المللی است.

مدیریت این فرودگاه بر تداوم هماهنگی با شرکت‌های مختلف هواپیمایی برای افزایش تعداد پروازها و تنوع بخشیدن به مقاصد پروازی در روزهای آینده تأکید کرد تا روند جابه‌جایی مسافران و زائران تسهیل شود.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشتر اعلام کرد: با بازگشایی آسمان کشور و ازسرگیری پروازهای بین‌المللی، پروازهایی به مقاصد مدینه و استانبول برقرار شده و در روزهای آینده نیز پروازهای برنامه‌ای این ایرلاین به باکو، نجف، بغداد و دوحه از سر گرفته خواهد شد.