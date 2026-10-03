به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو کنعانی، در این نشست با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجارب مشترک اظهار کرد: استان‌های همجوار بستر بسیار مناسبی برای هم‌افزایی دارند و باید شبکه همکاری‌های منطقه‌ای میان واحدهای جهاد دانشگاهی بیش از پیش تقویت و گسترش یابد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت احیای سازوکارهای ارتباطی در منطقه تصریح کرد: نظام همکاری بین‌واحدی در منطقه شمال‌غرب کشور باید مجدداً احیا و فعال شود تا از پتانسیل‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم؛ بی‌تردید جهاد دانشگاهی زمانی به موفقیت کامل دست می‌یابد که بتواند در هر استان اثری فاخر و ماندگار برای آینده بر جای بگذارد.

کشاورزی و گردشگری؛ دو پیشران توسعه در اردبیل

در ادامه این نشست، مهران اوچی اردبیلی با تشریح ظرفیت‌های بومی استان اردبیل گفت: کشاورزی و گردشگری دو محور اصلی توسعه در استان اردبیل هستند. در حوزه کشاورزی به واسطه وجود دشت‌های حاصل‌خیز مغان، مشگین‌شهر و اردبیل زمینه‌های متعددی برای فعالیت فراهم است.

وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی استان با تکیه بر آزمایشگاه کشاورزی و مرکز رشد واحدهای فناور، تلاش می‌کند ضمن بومی‌سازی دانش فنی در زمینه کشاورزی، به شبکه برنامه‌ای جهاد دانشگاهی کشور متصل شود.

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره به ظرفیت جنگل‌ها و چشمه‌های آب‌گرم معدنی استان خاطرنشان کرد: در بخش گردشگری نیز ورود جهاد دانشگاهی به اسناد و طرح‌های بالادستی استان پررنگ بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به بازنگری طرح جامع گردشگری، تدوین اطلس گردشگری استان و اجرای آزمایشی طرح هتل‌مدرسه اشاره کرد

اوچی اردبیلی؛ ابراز امیدواری کرد که با هم‌پوشانی ظرفیت‌ها و انتقال تجربیات سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی، مسیر پیشرفت و توسعه هر دو استان هموارتر شود.

ظرفیت اردبیل برای ورود به حوزه سلامت شغلی و طب‌کار فراهم است

در بخش دیگری از این جلسه اسماعیل خیری زاده به تشریح اقدامات حوزه بهداشت و درمان این سازمان پرداخت و گفت: هم‌اکنون هشت مرکز تخصصی شامل آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و ژنتیک، کلینیک تخصصی طب‌کار، بانک خون، و ... در کنار آن کلینیک تخصصی درمان زخم، کلینیک مامایی و سلامت بانوان، و کلینیک مشاوره روان‌شناسی و تغذیه در این مجموعه فعال هستند.

وی با تأکید بر اهمیت کلینیک طب‌کار به عنوان یکی از مجموعه‌های موفق و پشتیبان آزمایشگاه‌های تشخیصی افزود: با توجه به فعال بودن مرکز درمان ناباروری و آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی در استان اردبیل، زمینه و زیرساخت لازم برای راه‌اندازی کلینیک تخصصی طب‌کار در این واحد فراهم است.

مدیر برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: سالانه بخش‌های صنعتی، ادارات، جامعه کارگری و صنوف خدماتی نیازمند پایش‌های ادواری سلامت شغلی و معاینات طب‌کار هستند که جهاد دانشگاهی اردبیل با توجه به توانمندی‌های موجود می‌تواند سهم ویژه‌ای در پوشش این خدمات استانی ایفا کند.