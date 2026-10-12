به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی، براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی اعلام کرد: طی امروز و فردا (سه‌شنبه ۲۱ مهر)، آسمان غالب مناطق استان در طول روزها صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در ساعات شبانه و اوایل صبح، به‌ویژه در نوار شرقی و مناطق شمالی استان، ابری و مه‌آلود خواهد بود.

وی ادامه داد: هرچند طی این مدت، با عبور موج ضعیفی از شمال غرب کشور، در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطق مرکزی و جنوبی استان، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، ضمن افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق موقتی (به‌ویژه در روز سه‌شنبه) پیش‌بینی می‌شود. با توجه به ماهیت بارش‌های رگباری، احتمال وقوع سیلاب‌های موقتی و محلی و اصابت صاعقه در مناطق مستعد، دور از انتظار نیست.

کوهی تصریح کرد: برای روزهای پایانی هفته (از چهارشنبه تا روز جمعه) در مناطق مرکزی و جنوبی استان، پدیده غالب، وزش باد جنوبی، گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید بوده و شاهد افزایش نسبی دمای هوا خواهیم بود.