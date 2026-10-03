واژگونی سمند در قزوین یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در آزادراه قزوین-رشت در محدوده گردنه کوهین، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی و پلیس راه در محل حادثه و بررسی صحنه مشخص شد یک دستگاه سمند تاکسی که در لاین شمالی آزادراه در حال حرکت بوده، واژگون شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در این حادثه یک خانم ۵۰ ساله که سرنشین خودرو بود، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و سرنشین دیگر خودرو نیز مصدوم و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

تقی‌خانی با اشاره به بررسی صحنه حادثه توسط کارشناس تصادفات گفت: علت تامه این حادثه، ناتوانی راننده در کنترل خودرو به علت تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شده است.

وی تأکید کرد: بستن کمربند ایمنی و حرکت با سرعت مطمئنه از الزامات رانندگی است و رعایت این موارد می‌تواند از شدت حوادث و خسارات ناشی از تصادفات جلوگیری کند.