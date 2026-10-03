به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح گزارش حوادث استان در هفته گذشته اظهار کرد: از چهارم تا دهم مهرماه ۱۴۰۵، امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان به ۱۳ مورد حادثه در ۱۰ شهرستان امدادرسانی کردند که از این تعداد، ۱۲ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و یک مورد نیز مربوط به مفقودی بود.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۲۳ نفر مصدوم شدند که سه نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین سه نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی ادامه داد: برای امدادرسانی به این حوادث، ۴۲ امدادگر و نجاتگر در قالب ۱۴ تیم عملیاتی به همراه ۱۴ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند و خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

جودی با اشاره به پراکندگی حوادث در سطح استان گفت: در این بازه زمانی، ۱۰ شهرستان استان شاهد وقوع حادثه بودند که شهرستان‌های میانه، بستان‌آباد و هشترود، هر کدام با ثبت دو حادثه، بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند.