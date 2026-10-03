به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه با تشریح بخشی از اقدامات نظارتی بازرسی کل استان قزوین در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی اظهار کرد: بخشی از مسائل زیست‌محیطی استان طی سال‌های گذشته به دلیل اختلاف میان دستگاه‌ها، تأخیر در اجرای تکالیف قانونی یا ضعف در پیگیری‌های اجرایی بلاتکلیف مانده بود که با ورود بازرسی و پیگیری‌های کارشناسی، بخشی از این مسائل به مرحله تعیین تکلیف و اجرا رسیده است.

وی با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۱۳۰ هزار هکتار از مناطق چهارگانه محیط‌زیستی استان افزود: با وجود ابلاغ و مکاتبات انجام‌شده از سال ۱۴۰۱، تحویل این اراضی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان محقق نشده بود که این موضوع با پیگیری بازرسی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفت.

بازرس کل استان قزوین ادامه داد: در نهایت ۴۸ هزار و ۳۲۳ هکتار از اراضی مناطق چهارگانه در طارم سفلی، ۲۵ هزار و ۲۷۲ هکتار در باشگل و ۵۶ هزار و ۱۷۱ هکتار در الموت، مجموعاً حدود ۱۳۰ هزار هکتار، طی تفاهم‌نامه‌ای به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تحویل شد.

ساماندهی پساب شهرک صنعتی لیا

خمسه در ادامه به وضعیت پساب شهرک صنعتی لیا اشاره کرد و گفت: در بازدیدهای انجام‌شده، تخلیه پساب واحدهای صنعتی از طریق کانال‌های روباز و زهکش‌ها مشاهده شد و مسیر خروجی نیز به اراضی کشاورزی منطقه منتهی می‌شد که به همین دلیل موضوع با جدیت در دستور کار بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از ابلاغ گزارش بازرسی و انجام پیگیری‌های لازم، قرارداد ساماندهی پساب شهرک صنعتی لیا به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال منعقد شد تا از ادامه آلودگی و آثار آن بر اراضی کشاورزی و محیط زیست منطقه جلوگیری شود.

بازرس کل استان قزوین همچنین درباره قرق اختصاصی شیرکوه الموت اظهار کرد: با وجود تصویب مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۲، اختلاف میان دستگاه‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست باعث شده بود اجرای طرح قرق اختصاصی در حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی شیرکوه الموت طی سال‌های گذشته امکان‌پذیر نباشد.

خمسه ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های کارشناسی، اختلافات میان دستگاه‌های متولی برطرف و توافق لازم حاصل شده و زمینه اجرای این طرح در شرف فراهم شدن است.

اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال برای نوسازی پسماند محمدآباد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سایت پسماند محمدآباد اشاره کرد و گفت: ظرفیت این سایت حدود ۳۰۰ تن پسماند در روز و برای شهرستان قزوین پیش‌بینی شده بود، اما روزانه حدود ۷۵۰ تن پسماند از نقاط مختلف استان وارد این سایت می‌شد.

بازرس کل استان قزوین افزود: ضعف در تفکیک پسماند از مبدأ و نبود تجهیزات و فناوری متناسب نیز موجب انباشت حجم قابل توجهی از پسماند در این سایت شده بود.

خمسه تصریح کرد: پس از بررسی موضوع و ابلاغ گزارش بازرسی، ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید خطوط جدید پردازش پسماند به شهرداری قزوین اختصاص یافت و در حال حاضر ماشین‌آلات جدید خریداری شده و عملیات نصب آنها در حال انجام است.

اصلاح زهکش‌های تالاب الله‌آباد پس از ۱۸ سال

وی درباره وضعیت تالاب الله‌آباد نیز اظهار کرد: بررسی‌های بازرسی نشان داد طی حدود ۱۸ سال گذشته نزدیک به ۴۰ کیلومتر زهکش در محدوده استان‌های قزوین و البرز بدون رعایت الزامات ارزیابی زیست‌محیطی احداث شده که به گفته کارشناسان، این موضوع در ایجاد کانون‌های گردوغبار و تشدید آثار ریزگردها در منطقه مؤثر بوده است.

بازرس کل استان قزوین افزود: گزارش و پیشنهادهای بازرسی پس از پیگیری در کارگروه ملی گردوغبار مورد توجه قرار گرفت و با استمرار پیگیری‌ها در سال جاری، عملیات اجرایی اصلاح زهکش‌های تالاب الله‌آباد پس از ۱۸ سال آغاز شد.

خمسه خاطرنشان کرد: رویکرد بازرسی کل استان قزوین در این موارد صرفاً شناسایی مشکلات نیست، بلکه تلاش شده با بررسی دقیق موضوع، شناسایی موانع و ترک فعل‌های احتمالی و پیگیری اجرای تکالیف قانونی، مسائل انباشته‌شده مرتبط با حقوق عمومی، محیط زیست و منابع طبیعی استان به نتیجه عملی برسد.