به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله هاشمی صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قزوین اظهار کرد: حدود ۳۰ هزار هکتار از محدوده تالاب الله‌آباد در استان قزوین و ۱۸ هزار هکتار آن در استان البرز قرار دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های این تالاب گفت: الله‌آباد در دهه‌های گذشته بیشتر نقش دشت پخش سیلاب را داشته و برخلاف بسیاری از تالاب‌های کشور، آب به شکل دائمی در آن ماندگاری نداشته است؛ با این حال، همین کارکرد در پخش سیلاب و جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار اهمیت داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: در دهه ۱۳۸۰، زهکشی در این منطقه با اقدام جهاد کشاورزی و بدون دریافت مجوز محیط زیست انجام شد؛ اقدامی که جریان طبیعی پخش سیلاب را مختل کرد و زمینه بروز مشکلات زیست‌محیطی و گردوغبار را فراهم آورد.

هاشمی با اشاره به مطالعات دانشگاه تهران درباره وضعیت تالاب الله‌آباد اظهار کرد: بر اساس این مطالعات، مجموعه‌ای از اقدامات فوری و کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت منطقه پیش‌بینی شده که اصلاح مسیر جاده و حذف یا اصلاح کانال‌های زهکشی از جمله محورهای آن است. اجرای این اقدامات باید بر اساس اولویت‌بندی مطالعاتی دنبال شود تا امکان اجرای مراحل بعدی احیا و کنترل گردوغبار فراهم شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ موضوع انسداد کانال زهکشی مطرح شد، اما به گفته وی، اجرای این اقدام با تأخیر همراه بود. سرانجام زهکش منطقه پس از حدود ۲۵ سال از کارکرد خارج شد؛ اقدامی که می‌تواند در بازگشت جریان آب به دشت و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به پیگیری موضوع در سطح ملی گفت: قرار است در جلسه شورای ملی سیاست‌گذاری گردوغبار کشور، تصمیمات تازه‌ای درباره این منطقه اتخاذ شود و انتظار می‌رود با توجه به آثار گردوغبار بر زندگی مردم و فعالیت‌های کشاورزی، حمایت‌های لازم برای اجرای برنامه‌های احیا فراهم شود.

هاشمی همچنین نسبت به آسیب‌دیدن پوشش گیاهی منطقه در اثر چرای شترهای بدون صاحب و بدون مجوز هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف این موضوع و همکاری دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از پوشش گیاهی و جلوگیری از تشدید فرسایش خاک شد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و استفاده از اعتبارات ملی و استانی برای احیای منطقه خاطرنشان کرد: حفاظت از این پهنه که میان دو استان مشترک است، به همکاری و هماهنگی مستمر نیاز دارد و دستگاه‌های مسئول باید برای اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده، برنامه‌ریزی و پیگیری لازم را انجام دهند.