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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

«قصه ایران»، بخش ویژه نوزدهمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد شد

«قصه ایران»، بخش ویژه نوزدهمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد شد

بخش ویژه «قصه ایران» در نوزدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به این بخش ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش ویژه‌ «قصه ایران» با هدف گردآوری و بازتاب روایت‌های داستانی و مستند از تجربه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با جنگ و دفاع در ایران ویژه نوزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد طراحی شده است.

در این بخش آثاری در قالب داستان (داستان کوتاه) و ناداستان (روایت مستند، خاطره و جستار) با موضوع جنگ و دفاع، پذیرش و داوری می‌شوند.

موضوعات و محورهای بخش ویژه «قصه ایران» شامل انسان (خانواده‌، کودکان، سالمندان و تجربه‌های روزمره در روزهای بحران)، وطن و هویت ملی (ایران، خانه، مرز، تعلق، همدلی و پرچم)، قهرمانان گمنام (پزشکان، پرستاران، امدادگران، معلمان، رانندگان و خبرنگاران)، شهر و شهروند (محله‌ها، خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها) و آنچه جنگ نتوانست بگیرد (عشق، دوستی، ایمان، امید و آینده‌نگری) است.

آثار ارسالی به این بخش باید در قالب Word، با قلم B Nazanin و اندازه ۱۴ تهیه شوند و حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ کلمه داشته باشند. آثار ارسالی باید پیش از این منتشر نشده باشند. همچنین هر فرد در هر بخش می‎تواند تنها یک‌ اثر باید ارسال کند و آثار ارسالی نباید با کمک هوش مصنوعی نوشته شده باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از طریق نشانی survey.porsline.ir/s/wIHYgh۸H آثار خود را ارسال کنند.

گفتنی است از آثار برگزیده هر بخش تقدیر می‌شود و از پدیدآورندگان این آثار در آیین اختتامیه جایزه ادبی جلال آل‌احمد تقدیر خواهد شد. همچنین آثار برگزیده در قالب مجموعه‌ای گروهی منتشر می‌شوند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۵ با شماره ۰۲۱-۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۸۱۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 6966514
زهرا اسكندری

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