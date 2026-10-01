به گزارش خبرنگار مهر، در میان آثاری که به بررسی پیوند میان زبان و ملیت پرداخته‌اند، اثر شاهرخ مسکوب تحت عنوان «هویت ایرانی و زبان فارسی» جایگاهی منحصربه‌فرد دارد. این کتاب که در اصل با عنوان «ملیت و زبان: نقش دیوان، دین و عرفان در نثر فارسی» تدوین شده بود، فراتر از یک پژوهش زبانی، تلاشی است برای پاسخ به یک پرسش بنیادین هستی‌شناختی: چگونه یک ملت توانست پس از فروپاشی ساختارهای سیاسی (مانند دوران ساسانی) و تغییر پارادایم‌های دینی و زبانی (ورود اسلام و زبان عربی)، هویت تاریخی و پیوستگی فرهنگی خود را حفظ و بازسازی کند؟ مسکوب در این اثر استدلال می‌کند که زبان فارسی، فراتر از یک ابزار ارتباطی، به «پناهگاه اصلی» و «مکانیسم دفاعی» برای بقای ایرانیت بدل شد.

این کتاب که نخستین بار در سال ۱۳۷۹ توسط انتشارات فرزان روز به چاپ رسید، ریشه‌های خود را در مجموعه‌ای از سخنرانی‌های تأمل‌برانگیز مسکوب می‌داند. وی با افزودن تحلیل‌های عمیق و پیوند دادن این سخنرانی‌ها به بافتار تاریخی، کتابی را پدید آورده که اکنون در چاپ‌های متعدد (از جمله چاپ نهم) در دسترس پژوهشگران است. ساختار چهار فصلی کتاب، با یک پیشگفتار مفهومی، به گونه‌ای طراحی شده است که خواننده را از پرسش‌های کلی هویت به تحلیل‌های جزئی‌تر در حوزه‌های قدرت (دیوان)، ایمان (دین) و شهود (عرفان) هدایت کند.

زبان به مثابه حافظه جمعی

مسکوب با رویکردی جامعه‌شناختی و تاریخی، وضعیت دشوار ایرانیان پس از استقرار اسلام را ترسیم می‌کند. او معتقد است ایرانیان در این دوره دچار یک «گسست سیاسی» شدند، اما از یک «پیوستگی فرهنگی» بهره بردند. در حالی که زبان عربی جایگاه رسمی دین و دیوان‌سالاری را تصاحب کرد، زبان فارسی وظیفه سنگین دیگری را بر عهده گرفت: تبدیل شدن به ظرفی برای حفظ خاطره‌های باستانی، بازسازی تصویر ذهنی از «ایران» و انتقال اسطوره‌ها به نسل‌های جدید.

از نظر مسکوب، فارسی زبانی است که توانست میان «تجربه نو» (اسلام) و «خاطره کهن» (ایران باستان) پل بزند. این زبان با جذب عناصر مختلف -از واژگان عربی گرفته تا ساختارهای ترکی و مفاهیم اسلامی- توانست هویتی متکثر اما منسجم ایجاد کند که بر پایه نژاد یا قومیت نیست، بلکه بر پایه «تجربه مشترک فرهنگی» بنا شده است.

مثلث سازنده نثر فارسی: دیوان، دین و عرفان

محور اصلی تحلیل مسکوب، شناسایی سه نیروی محرکه‌ای است که نثر فارسی را در طول قرن‌ها شکل داده و به آن عمق بخشیده‌اند:

اهل دیوان، نیروی ساختار و قدرت: دبیران و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی (اهل دیوان)، نقش اصلی را در ایجاد «نثر رسمی» و «نثر اداری» ایفا کردند. این گروه با ثبت وقایع تاریخی، نامه‌نگاری‌های سیاسی و تدوین اسناد حکومتی، به زبان فارسی ظرفیت «نهادی» بخشیدند. مسکوب نشان می‌دهد که چگونه زبان در ساختار قدرت عمل می‌کند و چگونه نثر رسمی می‌تواند به تدریج، هویت سیاسی یک سرزمین را در قالب کلمات تثبیت کند.

اهل دین، نیروی انتقال و معنا: در دورانی که دانش دینی عمدتاً به زبان عربی بود، «اهل دین» وظیفه پل زدن میان مفاهیم انتزاعی اسلامی و جامعه فارسی‌زبان را بر عهده داشتند. این گروه با انتقال مفاهیم دینی به فارسی، قلمرو معنایی این زبان را به شدت گسترش دادند. اما نکته کلیدی از نظر مسکوب، این است که فارسی صرفاً یک «ناقل» نبود؛ بلکه مفاهیم عربی را در «ساختار نحوی» و «تخیل زبانی» خود بازآفرینی کرد تا با زیست‌جهان ایرانی سازگار شود.

اهل عرفان، نیروی شهود و زیبایی: عارفان و صوفیان، شاید مهم‌ترین نقش را در ارتقای سطح کیفی و زیبایی‌شناختی نثر فارسی داشتند. مسکوب میان «اسلام شریعت» (قاعده‌مند و قانونی) و «اسلام طریقت» (تجربی و شهودی) تمایز قائل می‌شود. اهل عرفان با بهره‌گیری از نمادها، تمثیل‌ها و زبان عشق، به نثر فارسی امکان دادند تا از سطح گزارش‌های اداری و آموزشی فراتر رفته و به زبانی چندلایه، استعاری و سرشار از تجربه فردی تبدیل شود. این بخش از نثر، همان جایی است که زبان فارسی به «خانه روحی» ایرانیان بدل گشت.

میان آرمان‌گرایی و واقعیت‌های تاریخی

اگرچه کتاب مسکوب از نظر تأثیرگذاری بر اندیشه ملی بسیار قدرتمند است، اما از منظر روش‌شناسی آکادمیک مدرن، می‌توان به چند نکته انتقادی اشاره کرد: کتاب بیشتر یک «تفسیر فرهنگی» است تا یک پژوهش زبان‌شناختی دقیق. مسکوب بیشتر به دنبال یافتن «معنا» در زبان است تا تحلیل ساختارهای نحوی یا صوت‌شناختی آن. برخی منتقدان معتقدند مسکوب، هویت ایرانی را تا حدی یکپارچه و آرمانی تصویر می‌کند، در حالی که تاریخ ایران مملو از تضادهای قومی، زبانی و مذهبی است که شاید در این روایتِ کلان، کمرنگ دیده شده باشند. ویژگی دیگر تمرکز بیش از حد بر «نثر» است، این ویژگی ممکن است نقش زبان‌های گفتاری محلی و سایر گونه‌های ادبی را در شکل‌گیری هویت تحت‌الشعاع قرار داده باشد.

«هویت ایرانی و زبان فارسی» اثری است که نشان می‌دهد چگونه زبان می‌تواند از یک ابزار ارتباطی، به یک مکان تبدیل شود؛ مکانی معنوی و تاریخی که حتی در دوران نبودِ قدرت سیاسی واحد، ایرانیان را در پیرامون خود گرد هم می‌آورد. مسکوب با تبیین نقش دیوان، دین و عرفان، ثابت می‌کند که زبان فارسی، نه یک میراث ایستا، بلکه یک فرآیند پویا و زنده برای بازآفرینی مداومِ «ایران» است. این کتاب برای هر کسی که به دنبال درک رابطه میان کلمه و هستیِ یک ملت است، منبعی گران‌بها محسوب می‌شود.