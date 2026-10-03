به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم الیاس رشتی‌زاده، پدر چهار شهید استان کرمانشاه، پس از سال‌ها زندگی با یاد و خاطره فرزندان شهیدش و تحمل داغ آنان، امروز شنبه تشییع و در جوار مزار فرزندانش به خاک سپرده می‌شود.

چهار فرزند این خانواده شامل شهید «علی» متولد اول شهریور ۱۳۴۴، شهیده «ملوس» متولد دوم دی ۱۳۴۸، شهید «پیمان» متولد پنجم مرداد ۱۳۵۶ و شهید «کامران» متولد ۱۷ تیر ۱۳۵۸ بودند که همگی در روز ۹ بهمن ۱۳۶۵ در جریان بمباران مناطق مسکونی توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند.

همزمانی شهادت چهار فرزند این خانواده، داغی سنگین بر خانواده رشتی‌زاده بر جای گذاشت؛ با این حال، مرحوم الیاس رشتی‌زاده سال‌های پس از شهادت فرزندانش را با صبر و استقامت سپری کرد و به عنوان پدری صبور، نمادی از ایستادگی خانواده‌های معظم شهدای استان کرمانشاه شناخته شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع پیکر این پدر شهیدپرور امروز شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ از مقابل غسالخانه آرامستان باغ فردوس شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

پیکر مرحوم رشتی‌زاده پس از تشییع در جوار مزار چهار فرزند شهیدش به خاک سپرده خواهد شد تا پس از سال‌ها، آرامگاه او در کنار فرزندانی قرار گیرد که در جریان بمباران ۹ بهمن ۱۳۶۵ جان خود را از دست دادند.

همچنین آیین ترحیم و بزرگداشت این مرحوم در شهرستان قصرشیرین برگزار خواهد شد که زمان و جزئیات برگزاری آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.