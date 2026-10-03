به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی در عصز شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی شهدای گلستان اظهار کرد: برگزاری این رویداد نیازمند مشارکت مجموعه‌های مختلف استان است و در همین راستا، وظایف میان فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاها و شهرستان‌ها تقسیم شده است.

وی افزود: کمیته‌های شهرستانی نیز روند فعالیت خود را ادامه داده‌اند و براساس گزارش‌های ارائه‌شده، هیچ‌یک از این کمیته‌ها از مسیر تعیین‌شده برای آماده‌سازی کنگره خارج نشده‌اند.

استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در هفته دفاع مقدس گفت: بیش از پنج هزار و ۵۰۰ برنامه با همراهی ارتش، فرماندهی انتظامی، سپاه و دستگاه‌های فعال در حوزه ترویج فرهنگ دفاع مقدس در استان برگزار شد.

طهماسبی یکی از اقدامات انجام‌شده برای هویت‌بخشی به دومین کنگره شهدای استان را انتخاب شعار آن عنوان کرد و گفت: دبیرخانه کنگره در مجموع حدود ۸۵۰ پیشنهاد دریافت کرد که پس از بررسی آنها، ۵۰ شعار به مرحله بعد راه یافت و در نهایت از میان ۱۰ گزینه نهایی، شعار «هم‌نفس در وحدت» انتخاب شد.

وی با اشاره به ظرفیت وحدت اقوام در گلستان خطاب به آیت‌الله نورمفیدی گفت: رویکرد وحدت میان اقوام در استان طی سال‌های گذشته دنبال شده و این ظرفیت اکنون می‌تواند در سطحی گسترده‌تر و در چارچوب وحدت ملی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان همچنین با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب در نخستین کنگره ملی شهدای استان بر اهمیت انسجام و وحدت اظهار کرد: در آن دیدار، بر وجود ظرفیت انسجام در گلستان و ضرورت گسترش این رویکرد در جهان اسلام تأکید شده بود.

طهماسبی بر استفاده از ظرفیت چهره‌ها و سخنرانان ملی و کشوری در برنامه‌های دومین کنگره ملی شهدای گلستان نیز تأکید کرد و گفت: این کنگره هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود و باید از این فرصت برای پاسداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجموعه استان بتواند در برگزاری این رویداد، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف به سرانجام برساند.