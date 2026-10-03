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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

نمایشگاه بین‌المللی گلستان در اختیار کنگره شهدای استان قرار گرفت

نمایشگاه بین‌المللی گلستان در اختیار کنگره شهدای استان قرار گرفت

گرگان- استاندار گلستان از آغاز فعالیت عملیاتی نمایشگاه بین‌المللی استان برای دومین کنگره ملی شهدای گلستان از هفته نخست آبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی در عصز شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی شهدای گلستان اظهار کرد: برگزاری این رویداد نیازمند مشارکت مجموعه‌های مختلف استان است و در همین راستا، وظایف میان فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاها و شهرستان‌ها تقسیم شده است.

وی افزود: کمیته‌های شهرستانی نیز روند فعالیت خود را ادامه داده‌اند و براساس گزارش‌های ارائه‌شده، هیچ‌یک از این کمیته‌ها از مسیر تعیین‌شده برای آماده‌سازی کنگره خارج نشده‌اند.

استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در هفته دفاع مقدس گفت: بیش از پنج هزار و ۵۰۰ برنامه با همراهی ارتش، فرماندهی انتظامی، سپاه و دستگاه‌های فعال در حوزه ترویج فرهنگ دفاع مقدس در استان برگزار شد.

طهماسبی یکی از اقدامات انجام‌شده برای هویت‌بخشی به دومین کنگره شهدای استان را انتخاب شعار آن عنوان کرد و گفت: دبیرخانه کنگره در مجموع حدود ۸۵۰ پیشنهاد دریافت کرد که پس از بررسی آنها، ۵۰ شعار به مرحله بعد راه یافت و در نهایت از میان ۱۰ گزینه نهایی، شعار «هم‌نفس در وحدت» انتخاب شد.

وی با اشاره به ظرفیت وحدت اقوام در گلستان خطاب به آیت‌الله نورمفیدی گفت: رویکرد وحدت میان اقوام در استان طی سال‌های گذشته دنبال شده و این ظرفیت اکنون می‌تواند در سطحی گسترده‌تر و در چارچوب وحدت ملی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان همچنین با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب در نخستین کنگره ملی شهدای استان بر اهمیت انسجام و وحدت اظهار کرد: در آن دیدار، بر وجود ظرفیت انسجام در گلستان و ضرورت گسترش این رویکرد در جهان اسلام تأکید شده بود.

طهماسبی بر استفاده از ظرفیت چهره‌ها و سخنرانان ملی و کشوری در برنامه‌های دومین کنگره ملی شهدای گلستان نیز تأکید کرد و گفت: این کنگره هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود و باید از این فرصت برای پاسداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجموعه استان بتواند در برگزاری این رویداد، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف به سرانجام برساند.

کد مطلب 6966755

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