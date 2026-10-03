به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد علیان‌نژادی، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آیین افتتاح این مرکز با اشاره به مسئولیت ارتش در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: برابر اصل ۱۴۳ قانون اساسی، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ارتش است و این مسئولیت باید با جدیت و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها انجام شود.



وی افزود: دفاع از مرزهای کشور بدون آمادگی دفاعی امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، مسئولیت پاسداری و حفاظت از تمامیت ارضی به نیرویی سپرده می‌شود که از توان رزمی بالا، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته برخوردار باشد.



علیان‌نژادی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در ارتش گفت: توجه به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی، همواره در ارتش وجود داشته و در سال‌های اخیر نیز پررنگ‌تر شده است. ارتش با برخورداری از ۴۰ پادگان آموزشی، مسئولیت آموزش در سطوح مختلف را بر عهده دارد و علاوه بر آموزش سربازان، آموزش نیروهای خود در درجات مختلف را نیز دنبال می‌کند.



معاون تربیت و آموزش ارتش ادامه داد: یک نیروی نظامی حدود یک‌سوم زمان خدمت خود را صرف آموزش می‌کند؛ زیرا باید به نیرویی هوشمند و آماده برای دفاع از نقاط مختلف کشور تبدیل شود.



وی با اشاره به مسئولیت جدید ارتش در آموزش ثبت‌نام‌کنندگان پویش جان‌فدا تصریح کرد: به دستور فرمانده کل ارتش، مسئولیت آموزش افرادی که در پویش جان‌فدا برای دفاع از ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، به‌صورت رسمی به ارتش واگذار شده است.



علیان‌نژادی افزود: ارتش در شهر تهران سه مرکز عمده شامل دانشگاه افسری امام علی(ع)، مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه و مجموعه آموزش تکاوری شهید شعبان را برای آموزش اختصاص داده و این مراکز از امروز آماده پذیرش داوطلبان هستند.



وی همچنین از تقسیم مراکز آموزشی در میادین مختلف شهر میان نیروهای چهارگانه ارتش خبر داد و گفت: میدان هفت‌تیر به نیروی پدافند هوایی ارتش اختصاص یافته است و سایر میادین نیز بر اساس تدابیر اتخاذشده در اختیار دیگر نیروهای چهارگانه قرار خواهند گرفت.



معاون تربیت و آموزش ارتش در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به اعزام استادان و مربیان آموزشی به مناطق مختلف کشور، این اقدام نیز برای اجرای برنامه‌های آموزشی انجام خواهد شد.



در ابتدای آیین افتتاح این مرکز، گروه رزم‌نوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرای سرود ملی و نواهای رزمی پرداختند.