غول کنکور در برابر رتبه یک؛ روایت موفقیت دختر بجنوردی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از صبح که خبر معرفی برگزیدگان کنکور سراسری منتشر شد، یک خبر فوری در خراسان شمالی در رسانه‌ها پرتکرار بود؛ دختر خوش‌آتیه بجنوردی رتبه اول کنکور سراسری در رشته انسانی را کسب کرد.

به در و دیوار زدیم تا شماره‌ای از این دختر باهوش و بچه‌زرنگ پیدا کنیم. دست آخر فهمیدیم جلسه تقدیر از او در دفتر مدیرکل آموزش و پرورش ساعت ۱۴ برگزار می‌شود و همان‌جا فرصتی فراهم شد تا با پریزاد نیرومند، رتبه یک کنکور سراسری در گروه علوم انسانی، درباره مسیری که طی کرده است، گفت‌وگو کنیم.

دختری که تا پیش از اعلام نتایج، برای بسیاری از مردم نامی ناشناخته بود، حالا در صدر رتبه‌های کنکور سراسری ایستاده است؛ موفقیتی که نه تنها برای خودش و خانواده‌اش، بلکه برای خراسان شمالی نیز اتفاقی مهم و قابل توجه به شمار می‌رود.

اما پشت این رتبه یک، فقط یک عدد و یک نتیجه در کارنامه کنکور قرار ندارد؛ پشت آن ماه‌ها تلاش، ساعت‌های مطالعه، برنامه‌ریزی، نگرانی‌های روزهای منتهی به آزمون، حمایت خانواده و البته تصمیمی برای ادامه دادن در شرایطی است که بسیاری از عوامل می‌توانست تمرکز یک دانش‌آموز را بر هم بزند.

لحظه‌ای که خبر رتبه یک شدن رسید

پریزاد نیرومند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لحظه‌ای که از رتبه خود مطلع شد، اظهار کرد: حدود ساعت ۱۰ و نیم صبح بود که از طریق تلویزیون و شبکه خبر متوجه شدم رتبه یک کشور در گروه علوم انسانی شده‌ام.

وی افزود: وقتی این خبر را شنیدم، خیلی خوشحال شدم. طبیعتاً احساس شادی زیادی داشتم، چون نتیجه‌ای که برایش تلاش کرده بودم، به دست آمده بود. البته کسب رتبه خوب برایم چندان دور از انتظار نبود و انتظار داشتم نتیجه خوبی بگیرم، اما رتبه یک شدن اتفاق بسیار خوشحال‌کننده‌ای بود.

نیرومند ادامه داد: از قبل امیدوار بودم رتبه خوبی داشته باشم و با توجه به شرایطی که در طول سال داشتم، فکر می‌کردم می‌توانم به نتیجه خوبی برسم، اما وقتی خبر رتبه یک شدن را شنیدم، باز هم حس متفاوتی داشت و خوشحال شدم.

این دختر بجنوردی حالا یکی از مهم‌ترین رتبه‌های کنکور سراسری را در کارنامه خود دارد؛ رتبه‌ای که برای رسیدن به آن، به گفته خودش، میانگین مطالعه روزانه‌اش حدود هفت تا هشت ساعت بوده است.

روزی هفت تا هشت ساعت مطالعه

نیرومند درباره شیوه مطالعه خود در سال منتهی به کنکور گفت: به طور میانگین روزانه حدود هفت تا هشت ساعت مطالعه داشتم.

وی افزود: ممکن بود میزان مطالعه در بعضی روزها کمی بیشتر یا کمتر باشد، اما چیزی که برایم اهمیت داشت این بود که مطالعه‌ام استمرار داشته باشد و بتوانم برنامه‌ای را که برای خودم تعیین کرده‌ام، دنبال کنم.

رتبه یک کنکور انسانی کشور ادامه داد: به نظرم فقط زیاد درس خواندن مهم نیست، بلکه اینکه فرد برنامه داشته باشد و بتواند به آن برنامه پایبند بماند، اهمیت زیادی دارد. من سعی می‌کردم زمانم را مدیریت کنم و برای مطالعه، استراحت و فعالیت‌های دیگر برنامه داشته باشم.

او در این مسیر تلاش کرده بود برنامه زندگی‌اش را با هدفی که برای خود تعیین کرده بود، هماهنگ کند؛ رویکردی که خانواده نیز از آن حمایت می‌کردند و به گفته والدین، برنامه‌ریزی عمدتاً توسط خود پریزاد انجام می‌شد.

روزهای سخت و اخبار جنگ

ماه‌های منتهی به کنکور برای دانش‌آموزان تنها با درس و آزمون و تست سپری نشد. اتفاقات اجتماعی و شرایط جنگی نیز بخشی از فضای عمومی جامعه بود و طبیعی بود که دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد.

پریزاد نیرومند درباره این شرایط اظهار کرد: استرس و نگرانی ناشی از شرایط برای همه دانش‌آموزان وجود داشت و من هم طبیعتاً از این شرایط جدا نبودم.

وی افزود: خودم اخبار جنگ را زیاد دنبال می‌کردم و اتفاقات برایم مهم بود، اما تلاش کردم این موضوع باعث نشود درس خواندن را کنار بگذارم یا زمان زیادی را از دست بدهم.

نیرومند ادامه داد: می‌دانستم که در نهایت کنکور برگزار می‌شود و باید خودم را برای آن آماده کنم. بنابراین سعی کردم در کنار اینکه اخبار را دنبال می‌کنم، برنامه مطالعه‌ام را نیز ادامه بدهم و اجازه ندهم شرایط باعث شود از هدفم فاصله بگیرم.

این نگاه شاید یکی از بخش‌های مهم روایت پریزاد باشد؛ اینکه در کنار توجه به اتفاقات اطراف، تلاش کرده است میان دغدغه‌های روزمره و هدفی که برای آینده خود داشته، تعادل ایجاد کند.

خانواده‌ای که به جای فشار، اعتماد کرد

در روایت پریزاد، خانواده نیز جایگاه مهمی دارد. او از حمایت والدینش به عنوان یکی از عوامل مؤثر در آرامش و تمرکز خود یاد می‌کند؛ موضوعی که والدین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر آن تأکید دارند.

نیرومند درباره حمایت خانواده گفت: خانواده‌ام در این مسیر حمایت زیادی از من داشتند. اینکه خانواده به آدم اعتماد داشته باشد و فشار اضافی ایجاد نکند، باعث می‌شود آدم آرامش بیشتری داشته باشد و بتواند روی هدفش تمرکز کند.

وی افزود: برای من مهم بود که خانواده شرایطی را فراهم کند که بتوانم برنامه‌ام را اجرا کنم و خوشبختانه این حمایت را داشتم.

بعد از کنکور احساس آرامش داشتم

روز کنکور برای بسیاری از داوطلبان روزی پراسترس است؛ روزی که ماه‌ها تلاش و مطالعه قرار است در چند ساعت آزمون محک بخورد. اما پریزاد می‌گوید بیشترین آرامش خود را نه در روز اعلام نتایج، بلکه درست بعد از پایان آزمون تجربه کرده است.

وی در این باره اظهار کرد: بعد از اینکه از جلسه کنکور بیرون آمدم، احساس آرامش بیشتری داشتم، چون دیگر کاری از دستم برنمی‌آمد و احساس می‌کردم وظیفه خودم را انجام داده‌ام.

نیرومند ادامه داد: نتیجه را به خدا سپرده بودم و دیگر نمی‌توانستم کاری برای تغییر نتیجه انجام بدهم. به همین دلیل بعد از آزمون آرامش بیشتری داشتم، اما روز اعلام نتایج استرس بیشتری وجود داشت، چون تا آن زمان نمی‌دانستم نتیجه دقیق چه خواهد بود.

رؤیای وکیل شدن

موفقیت در کنکور برای پریزاد پایان مسیر نیست. او حالا هدف مشخصی برای ادامه تحصیل دارد و می‌خواهد وارد رشته حقوق شود.

نیرومند درباره آینده تحصیلی خود گفت: قصد دارم در رشته حقوق ادامه تحصیل بدهم و در آینده وکیل شوم.

رشته‌ای که انتخاب کرده، برای او تنها یک انتخاب دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از تصویری است که از آینده خود دارد؛ آینده‌ای پس از کسب رتبه یک کنکور انسانی، حالا با فرصت‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است.

کنکور را نباید ترسناک کرد

پریزاد نیرومند که خود یکی از موفق‌ترین داوطلبان کنکور امسال بوده است، در توصیه به دانش‌آموزانی که قرار است در سال‌های آینده وارد این مسیر شوند، معتقد است یکی از مهم‌ترین مشکلات، تصویری است که از کنکور در ذهن دانش‌آموزان ساخته می‌شود.

وی گفت: به نظرم جامعه کنکور را بیش از اندازه بزرگ کرده و باعث شده خیلی از دانش‌آموزان از آن بترسند.

نیرومند افزود: دانش‌آموزان نباید کنکور را یک اتفاق ترسناک ببینند. باید با آن روبه‌رو شوند و بدانند که در نهایت یک آزمون است

و افراد زیادی با شرایط مختلف در آن شرکت می‌کنند و می‌توانند نتیجه خوبی بگیرند.

وی درباره دانش‌آموزانی که در مسیر آمادگی برای کنکور دچار ناامیدی می‌شوند نیز اظهار کرد: اگر کسی هدفی دارد، باید برارسیدن به آن تلاش کند، اما این تلاش باید همراه با برنامه‌ریزی و نظم باشد.

رتبه یک کنکور انسانی کشور ادامه داد: ممکن است در مسیر مشکلاتی پیش بیاید یا فرد احساس خستگی کند، اما نباید با اولین سختی دست از تلاش بکشد. باید مسیر را ادامه داد و برای رسیدن به هدف برنامه داشت.

سنتور، خوشنویسی و روزهایی بدون شبکه اجتماعی

شاید تصور شود زندگی یک رتبه یک کنکور در ماه‌های منتهی به آزمون تنها به درس خواندن محدود بوده است، اما پریزاد در کنار مطالعه، فعالیت‌های هنری خود را نیز حفظ کرده است.

وی درباره علایق خود گفت: به فعالیت‌های هنری علاقه دارم و در دوران آمادگی برای کنکور سنتور می‌زدم و خوشنویسی می‌کردم.

نیرومند افزود: البته در سال دوازدهم رفت‌وآمد و بیرون رفتن‌هایم کمتر شد تا بتوانم زمان بیشتری برای مطالعه داشته باشم.

وی ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی را نیز در سال دوازدهم کنار گذاشتم تا تمرکز بیشتری داشته باشم و بتوانم زمانم را بهتر مدیریت کنم.

دفترچه‌ای که برنامه روزانه پریزاد در آن ثبت می‌شد

اما پشت نظم روزانه پریزاد، یک دفترچه ساده قرار داشت؛ دفترچه‌ای که برنامه روزانه او در آن ثبت می‌شد و به گفته مادرش، ساعت‌های مختلف روز را مشخص می‌کرد.

مادر پریزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم‌ترین چیزی که در این مسیر داشتیم، اعتماد به خودش بود. ما به پریزاد اعتماد کردیم و اجازه دادیم خودش برای درس خواندن و زمانش برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: پریزاد یک دفترچه داشت و برنامه‌اش را ساعت به ساعت مشخص می‌کرد. زمان خواب، بیدار شدن، مطالعه، استراحت و حتی ناهار در برنامه‌اش مشخص بود و ما تلاش می‌کردیم شرایط خانه نیز با برنامه او هماهنگ باشد.

مادر پریزاد ادامه داد: ما هیچ‌وقت او را مجبور نمی‌کردیم که حتماً در ساعت خاصی بخوابد یا بیدار شود. مثلاً اگر در برنامه‌اش قرار بود ساعت هشت بخوابد و کمی دیرتر خوابش می‌برد، از او نمی‌پرسیدیم چرا دیر خوابیدی، چون می‌دانستیم خودش برنامه دارد و مسئولیت آن را پذیرفته است.

وی تأکید کرد: برای ما مهم این بود که خودش به این

نتیجه رسیده باشد که برای رسیدن به هدفش باید تلاش کند. وقتی فرد خودش هدف را انتخاب می‌کند، انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر دارد.

پدر پریزاد: سختگیری زیاد درست نیست

پدر پریزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره شیوه همراهی خانواده و میزان سختگیری در دوران کنکور گفت: به نظر من سختگیری زیاد در این مسیر اصلاً کار درستی نیست. دانش‌آموز باید خودش بداند که چه می‌خواهد و برای رسیدن به هدفش تلاش کند.

وی افزود: خانواده می‌تواند شرایط را فراهم کند، حمایت کند و در کنار فرزند باشد، اما اینکه بخواهد همه چیز را به او تحمیل کند، روش مناسبی نیست.

پدر پریزاد ادامه داد: ما تلاش کردیم به او اعتماد کنیم و اجازه بدهیم خودش برنامه‌اش را مدیریت کند. وقتی دانش‌آموز احساس کند خانواده به او اعتماد دارد، مسئولیت‌پذیری بیشتری پیدا می‌کند و بهتر می‌تواند مسیر خودش را ادامه دهد.

وی همچنین گفت: هر فردی باید برای رسیدن به هدفش تلاش کند و خانواده بیشتر باید نقش پشتیبان داشته باشد، نه اینکه همه چیز را به فرزند تحمیل کند.

هر دو فرهنگی؛ همراه دخترشان در مسیر موفقیت

پدر و مادر پریزاد هر دو از فرهنگیان هستند و سال‌ها در فضای تعلیم و تربیت فعالیت داشته‌اند؛ موضوعی که شاید در شناخت بهتر فضای آموزشی و نیازهای یک دانش‌آموز نیز برای خانواده مؤثر بوده باشد.

با این حال آنها تأکید دارند که در مسیر آماده شدن پریزاد برای کنکور، تلاش نکردند نقش معلم یا برنامه‌ریز را برای او ایفا کنند، بلکه بیشتر در جایگاه پدر و مادر در کنار دخترشان بودند.

آنها معتقدند مهم‌ترین وظیفه خانواده این است که شرایط مناسب را برای فرزند فراهم کند و اجازه دهد دانش‌آموز مسئولیت انتخاب و برنامه خود را بر عهده بگیرد.

موفقیت از بجنورد؛ پیامی برای دانش‌آموزان استان

موفقیت یک دانش‌آموز از بجنورد در سطح کشور، برای خانواده‌های خراسان شمالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ استانی که حالا یکی از دانش‌آموزانش در صدر رتبه‌های کنکور سراسری قرار گرفته است.

مادر پریزاد در این باره اظهار کرد: وقتی یک دانش‌آموز از شهر خودش می‌بیند فردی توانسته در سطح کشور موفق شود، این موضوع می‌تواند برای او انگیزه ایجاد کند.

وی افزود: موفقیت فقط متعلق به شهرهای بزرگ یا استان‌های برخوردار نیست. دانش‌آموزی که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند نیز اگر هدف داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند، می‌تواند به موفقیت برسد.

مادر پریزاد ادامه داد: امیدواریم دانش‌آموزان استان از این موفقیت انگیزه بگیرند و باور کنند که آنها هم می‌توانند به اهدافشان برسند؛ البته در کنار الگو گرفتن، باید خودشان هم تلاش کنند و مسیرشان را جدی بگیرند.

پدر پریزاد نیز با تأکید بر نقش تلاش فردی گفت: دیگران می‌توانند به انسان کمک کنند، اما در نهایت خود فرد باید برای رسیدن به هدفش تلاش کند. هر کسی باید مسیر خودش را پیدا کند و برای رسیدن به خواسته‌اش قدم بردارد.

وی افزود: امیدواریم دانش‌آموزان خراسان شمالی این موفقیت را به عنوان یک نمونه ببینند و از آن انگیزه بگیرند، اما در کنار آن، خودشان نیز تلاش و برنامه‌ریزی را جدی بگیرند.

متقیان: نظم، یکی از عوامل موفقیت پریزاد بود

علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در مراسم تقدیر از پریزاد نیرومند با اشاره به مسیر موفقیت این دانش‌آموز اظهار کرد: نظم و انضباط یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بود که در مسیر موفقیت پریزاد دیده می‌شد و همین نظم به او کمک کرد تا با قدرت بیشتری مسیر خود را ادامه دهد.

وی با قدردانی از خانواده پریزاد، نقش والدین در حمایت از فرزند و فراهم کردن فضای مناسب برای رشد و موفقیت را ارزشمند دانست.

متقیان همچنین با اشاره به تلاش‌های خانواده و پریزاد برای رسیدن به این موفقیت، برای او و خانواده‌اش آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی کرد و ابراز امیدواری کرد که این موفقیت زمینه‌ساز افتخارآفرینی‌های بیشتر برای خراسان شمالی و کشور باشد.

پریزاد نیرومند اما موفقیت خود را پایان مسیر نمی‌داند

پریزاد نیرومند اما موفقیت خود را پایان مسیر نمی‌داند. او حالا رؤیای تحصیل در رشته حقوق و وکیل شدن را دنبال می‌کند؛ رؤیایی که پس از رتبه یک شدن، تازه فرصت پیدا کرده است جدی‌تر دنبال شود.

روایت این دختر بجنوردی بیش از آنکه درباره یک رتبه باشد، درباره مسیری است که از یک برنامه روزانه آغاز شده و به صدر جدول کنکور رسیده است؛ مسیری که در آن خانواده به جای فشار، اعتماد را انتخاب کرده و خود پریزاد نیز تلاش کرده است مسئولیت هدفی را که برای خودش تعیین کرده، بر عهده بگیرد.

حالا نام پریزاد نیرومند در کارنامه کنکور سراسری به عنوان رتبه یک گروه علوم انسانی ثبت شده است؛ اما شاید مهم‌تر از این رتبه، پیامی باشد که این موفقیت برای دانش‌آموزان خراسان شمالی دارد: موفقیت می‌تواند از هر نقطه‌ای آغاز شود؛ به شرط آنکه هدف مشخص باشد و برای رسیدن به آن، تلاش و استمرار وجود داشته باشد.