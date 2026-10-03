https://mehrnews.com/x3ddCL ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ کد مطلب 6966758 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ گفتگو با رتبه یک کنکور سراسری؛ دختر بجنورد از آینده میگوید بجنورد- در این ویدئو گفتگوی مهر را با پریزاد نیرومند رتبه اول کنکور سراسری را مشاهده میکنید. دریافت 37 MB کد مطلب 6966758 کپی شد مطالب مرتبط غول کنکور در برابر رتبه یک؛ روایت موفقیت دختر بجنوردی دختر بجنوردی رتبه اول کنکور ۱۴۰۵ در گروه علوم انسانی را کسب کرد همدان بر قله علمی کشور برچسبها کنکور کنکور سراسری بجنورد
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