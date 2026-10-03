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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

گفتگو با رتبه یک کنکور سراسری؛ دختر بجنورد از آینده می‌گوید

گفتگو با رتبه یک کنکور سراسری؛ دختر بجنورد از آینده می‌گوید

بجنورد- در این ویدئو گفتگوی مهر را با پریزاد نیرومند رتبه اول کنکور سراسری را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6966758

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