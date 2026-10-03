محمودی ماند؛ مدیریت شهری اراک در انتظار فصل تازه تعامل

ولی اله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، با ادامه فعالیت علیرضا محمودی از سوی وزارت کشور موافقت و بر ضرورت تعامل و همکاری اعضای شورای اسلامی شهر تأکید شده است.

وی افزود: موضوع شورا و شهرداری، موضوع مردم، ارائه خدمات و مدیریت شهری است و ضروری است اعضای شورا و مدیریت شهری اختلافات را کنار گذاشته و با تعامل و همکاری، زمینه تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان را فراهم کنند.

بیاتی تصریح کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به احتمال قوی در آبان‌ماه برگزار خواهد شد و در صورت تداوم شرایط موجود، شورای جدید نیز حدود ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات فعالیت خود را آغاز می‌کند؛ از این‌رو لازم است در این بازه زمانی، امور مدیریت شهری بدون وقفه و با رعایت آرامش و هماهنگی دنبال شود.

عضو هیئت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ادامه داد: تا زمان آغاز به کار شورای جدید، همه دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط باید با تعامل و همکاری، از ایجاد حاشیه و تشدید اختلافات جلوگیری کرده و تمام ظرفیت خود را برای تداوم ارائه خدمات و پیگیری امور شهروندان به کار گیرند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در نامه‌ای خطاب به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، نظر این وزارتخانه درباره موضوع استیضاح شهردار اراک را اعلام کرده و بر ضرورت حفظ ثبات در مدیریت شهری تأکید کرده است.

بیاتی افزود: این نامه در پاسخ به مکاتبه انجام‌شده درباره استیضاح شهردار اراک صادر شده و وزارت کشور با تأکید بر ضرورت جلوگیری از برکناری شهرداران و پیشگیری از ایجاد وقفه در انجام وظایف شهرداری، استمرار فعالیت شهردار اراک را برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم در شرایط کنونی کشور مورد تأکید قرار داده است.

وی تصریح کرد: نامه وزارت کشور به شماره ۱۵۲۱۹۴-۱۴۰۵ در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده و در آن اعلام شده است که موضوع برای مقام عالی وزارت کشور گزارش شده و استمرار فعالیت شهردار اراک مورد تأکید قرار دارد.

بیاتی گفت: بر اساس نظر اعلام‌شده از سوی وزارت کشور، مباحث مرتبط با مدیریت شهری اراک باید در چارچوب ضوابط و مقررات و با در نظر گرفتن ضرورت ثبات مدیریتی و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال شود و مجموعه مدیریت شهری نیز باید در این مسیر، اولویت خود را بر خدمت به مردم و پیشبرد امور شهر قرار دهد.

شهردار اراک ۱۸ شهریورماه امسال با کسب هشت رأی موافق از مجموع ۱۱ رأی اعضای شورای اسلامی شهر، از سمت خود برکنار شد، اما ساعاتی پس از این تصمیم و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، ادامه فعالیت وی در سمت شهردار اراک اعلام و به محل خدمت خود بازگشت.

این موضوع پس از بروز اختلاف‌نظر میان اعضای شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری، به یکی از مباحث اصلی مدیریت شهری اراک تبدیل شد و در ادامه، موضوع در چارچوب ضوابط قانونی و از سوی مراجع ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.