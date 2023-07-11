استیضاح شهردار اراک / اعضای شورا در جلسه چه گفتند؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صبح سه شنبه صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک با حضور تمامی اعضا با دستور کار استیضاح شهردار آغاز به کار کرد.

در ابتدای این نشست که در پی قانع نشدن هشت عضو شورا از پاسخ‌های شهردار اراک به سوالات و تذکرات برگزار شد، درخواست استیضاح شهردار قرائت و از علیرضا کریمی خواسته شد که بر اساس ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران توضیحات تکمیلی خود را ارائه کند.

عدم پاسخ به سوالات و تذکرات اعضای شورا، پیشرفت ضعیف پروژه دره گردو، عملکرد ضعیف شهرداری در زمستان سال گذشته، عدم احداث پارکینگ‌های طبقاتی و عدم تغییر سیستم حسابداری شهرداری از نقدی به تعهدی از جمله محورهای مورد سوال از شهردار اراک بود.

فرآیند قانونی استیضاح رعایت نشده است

شهردار سابق اراک در این نشست با بیان اینکه در جلسه قبل پاسخ سوالات به صورت مفصل داده شد، گفت: ابتدا در خصوص اینکه موارد مطرح شده سوال هستند در قانون چنین چیزی نداریم و اگر سوال مطرح یا ارسال شده باید در دستور جلسات شورا ثبت شده باشد لذا خواستار رعایت قانون هستم.

وی ادامه داد: عملکرد شهرداری در خصوص برف روبی زمستان سال گذشته ارائه شده و در خیابان‌های اصلی هیچ‌گونه مسدودی نداشتیم و همه تمهیدات لازم اتخاذ شده بود.

شهردار سابق اراک افزود: در خصوص دره گردو شروع پروژه از سال ۸۶ بوده ولی شهرداری تا سال گذشته حضور جدی در این پروژه نداشت اما در دوره جدید، شهرداری عملیات اجرایی آن را آغاز کرد و سه پیمانکار در این پروژه مشغول کار هستند.

کریمی تصریح کرد: پروژه دره گردو بسیار فعال است، حدود هفت زمین ورزشی در حال احداث هستند، پارکینگ‌ها آماده شده و کف فرش‌ها در حال انجام است.

وی یادآور شد: پروژه دره گردو هیچ وقت اینقدر فعال نبوده و برنامه ایجاد بازی‌های هیجانی در این مجموعه نیز در دستور کار قرار داد. مردم در آینده نه چندان دور شاهد استقرار امکانات لازم در این منطقه خواهند بود.

شهردار سابق اراک در ادامه گفت: احداث پارکینگ‌های طبقاتی از ابتدا دغدغه شهرداری بوده و برای آن در سه نقطه شهر برنامه داریم.

کریمی بیان کرد: احداث پارکینگ طبقاتی در میدان هفت تیر، خیابان محسنی و همچنین احداث پارکینگی برای بیمارستان ولیعصر (عج) طبق توافق با شرکت پالایش و پخش انجام شد از برنامه‌های شهرداری است که البته شورا تهاتر زمین با شرکت پالایش و پخش را تصویب نکرد.

شهردار سابق اراک اضافه کرد: سال گذشته ۹ طرح مطالعاتی اجرا شده و در سال جاری ۱۱ طرح مطالعاتی در مرحله انتخاب مشاور است.

کریمی همچنین با بیان اینکه تغییر سیستم حسابداری شهرداری از نقدی به تعهدی مشکلی برای تمام شهرداری‌های کشور است، گفت: این مسئله تعارضاتی را ایجاد کرده است و شهرداری تاکنون چندین مرحله فراخوان مناقصه داشته که شرکت‌ها شرایط لازم را نداشته‌اند و در نهایت با ترک تشریفات قراردادی با پیمانکار منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پاسخی که در جلسه قبل به سوالات داده شد امیدواریم که اعضای شورا دقت داشته باشند که اگر پاسخ‌ها اقناع کننده است لحاظ شود و این‌طور نباشد که پاسخ‌ها اصلاً شنیده نشوند چراکه در محافلی گفته می‌شود افرادی قسم خورده‌اند که این استیضاح را انجام دهند که قطعاً با قانع شدن تعارض دارد لذا درخواست دارم که اعضای شورا بدون حب و بغض عمل کنند.

روال قانونی استیضاح به صورت کامل طی شده است

پیمان عین القضاتی رئیس شورای اسلامی شهر اراک نیز در ادامه با بیان اینکه ایرادت شهردار به روند استیضاح را به لحاظ حقوقی تأیید نمی‌کنم، گفت: روال قانونی کاملاً طی شده و هشت نفر از اعضا از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند که بیش از یک چهارم است.

عین القضاتی افزود: در کنار قانون چیزی به نام افکار عمومی را داریم که باید آن را مدنظر قرار دهیم چون نیت و حرکت ما به سمت پیشرفت و تعالی و خدمت رسانی به مردم اراک است.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۸۳ قانون در صورتی که اکثریت دو سوم اعضا به ادامه کار شهردار رأی مخالف دهند شهردار برکنار و یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر به عنوان سرپرست عهده دار امور شهرداری خواهد بود.

ماده ۸۳ قانون شوراها رعایت نشده است

قریشی عضو شورای شهر اراک نیز در تذکری بیان کرد: در خصوص استیضاح ماده ۸۳ رعایت نشده و برگزاری جلسه همزمان پاسخ به تذکر و سوال محل اشکال است از طرفی در همان جلسه‌ای که شهردار به سوالات پاسخ داد طراحان سوال باید قانع نشدن خود را اعلام می‌کردند.

تغییر شهردار، تغییر کل سیستم شهرداری نیست

علی چگینی دیگر عضو شورای شهر اراک نیز گفت: تغییر شهردار تغییر کل سیستم نیست، شهردار تمام آنچه در توان داشت در معرض قضاوت گذاشت هر چند از ابتدا هم مشکلات فراوانی وجود داشت.

وی تصریح کرد: چرا نامه‌ای که هشت نفر از اعضا امضا کرده‌اند منتشر نمی‌شود اما اسامی در فضای مجازی منتشر شده در حالی که سایر اعضا مطلع نیستند.

چگینی با بیان اینکه شورا باید همدلی و هم افزایی خود را حفظ کند، گفت: چرا برخی اعضا نباید از جلساتی که برگزار شده مطلع باشند، امیدواریم از افراط و تفریط پرهیز شود و از عدالت و انصاف فاصله نگیریم.

برای استیضاح تحت هیچ فشاری نبوده‌ایم

سید وحید میرنظامی دیگر عضو شورای شهر اراک نیز گفت: اتفاقات خوبی در ۲۰ ماه گذشته رقم خورد و اگر هم تغییراتی اتفاق می‌افتد باید توجه داشته باشیم که مسئولیت‌ها وظیفه‌ای برای خدمت به مردم است.

وی تأکید کرد: برای استیضاح تحت فشار هیچکس نبودیم و فقط برای مصالح شورا و شهرداری این موضوع را دنبال می‌کنیم.

کریمی برکنار شد / انتخاب قاسمی به عنوان سرپرست شهرداری اراک

در پایان با انجام رأی گیری، اعضای شورا با هشت رأی موافق با استیضاح شهردار اراک موافقت کردند و علیرضا کریمی پس از حدود ۲۰ ماه سکانداری مدیریت شهری اراک برکنار شد.

همچنین در پی عدم اعتماد شورای شهر اراک به علیرضا کریمی برای ادامه فعالیت، مجتبی قاسمی با هفت رأی موافق اعضای شورا تا انتخاب شهردار جدید به عنوان سرپرست شهرداری اراک انتخاب شد، قاسمی تا چندی قبل شهردار منطقه دو اراک بود.