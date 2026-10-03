عبدالهی: روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در نشست شورای مسکن استان با اشاره به ضرورت تسریع در روند خانه‌دار شدن متقاضیان اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موضوعات مهم در پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن است و باید روند پرداخت تسهیلات با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود تا فرآیند ساخت و تحویل واحدها نیز شتاب بگیرد.

وی افزود: تمامی بانک‌های عامل باید در نشست بعدی شورای مسکن، گزارش کامل و دقیقی از اقدامات انجام‌شده، میزان تسهیلات پرداختی و موانع موجود ارائه کنند تا مسائل هر بانک به‌صورت مشخص بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

استاندار البرز همچنین بر ضرورت رفع موانع زیرساختی پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز باید نسبت به تسریع در اجرای تعهدات خود و نصب انشعابات اقدامات لازم را انجام دهند و پیشرفت کار را در جلسات هفتگی گزارش کنند.

عبداللهی با بیان اینکه هیچ مانعی نباید بدون بررسی و تعیین تکلیف باقی بماند، ادامه داد: باید مشکلات پروژه‌ها به‌صورت موردی احصا، بررسی و برای رفع آنها راهکار اجرایی تعیین شود؛ چراکه هدف نهایی، تحویل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی به مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فاضلاب پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: وضعیت فاضلاب شهری این پروژه‌ها باید با مشارکت شهرداری‌ها و شرکت آبفای استان به‌صورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف شود و اقدامات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.

استاندار البرز همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف آماده‌سازی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اشتهارد تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود قراردادهای آماده‌سازی این پروژه‌ها از چه زمانی منعقد شده و چه میزان از تعهدات مربوط به آماده‌سازی تاکنون انجام شده است؛ چراکه اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید واحدها را به متقاضیان تحویل دهیم و نمی‌توان مردم را بیش از این منتظر نگه داشت.

عبداللهی با اشاره به ضرورت توجه به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: خانواده‌های پرجمعیت و مشمولان جوانی جمعیت با امید خانه‌دار شدن به این پروژه‌ها معرفی شده‌اند و باید شرایط لازم برای سکونت آنها فراهم شود. دستگاه‌های متولی باید نسبت به تعهدات خود در این زمینه پاسخگو باشند و روند آماده‌سازی و صدور مجوزهای لازم را با جدیت دنبال کنند.

وی با تأکید بر اینکه افزایش هزینه‌های ساخت نیز نباید موجب طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها شود، گفت: تقسیم‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای پروژه‌ها و بلوک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات اجرایی و هزینه‌های تحمیل‌شده به پیمانکاران و متقاضیان کاهش یابد و پروژه‌ها با نظم و سرعت بیشتری پیش بروند.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به بهبود جایگاه استان در پایش اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: البرز در پایش طرح نهضت ملی مسکن از رتبه ۲۷ به رتبه ۱۲ ارتقا یافته است که این روند نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در اجرای طرح است، اما این جایگاه نباید موجب توقف یا کاهش سرعت اقدامات شود.

عبداللهی تأکید کرد: ملاک اصلی، رضایت مردم و تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی است و همه دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و هماهنگی، موانع باقی‌مانده را برطرف کنند تا متقاضیان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن صاحب خانه شوند.