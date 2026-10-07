استاندار کرمانشاه: ۵ هزار واحد مسکن تا دهه فجر تحویل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، منوچهر حبیبی در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها و هزینه مصالح ساختمانی، ضرورت سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌های مسکن را دوچندان کرده و پروژه‌های دارای مشکل باید با برنامه زمان‌بندی مشخص تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: هیچ پروژه مسکنی نباید بدون برنامه زمان‌بندی و تعیین تکلیف باقی بماند و دستگاه‌های متولی باید برای طرح‌هایی که با مشکل مواجه هستند، راهکار عملی و زمان مشخص ارائه کنند.

استاندار کرمانشاه روش گروه‌ساخت را یکی از راهکارهای مؤثر برای سرعت‌بخشی به ساخت واحدهای مسکونی دانست و گفت: تجربه پروژه‌های اجراشده به این شیوه نشان داده است که روند ساخت در آنها با سرعت و نتیجه بهتری همراه بوده و پروژه‌های قبلی واگذارشده در قالب گروه‌ساخت نیز باید مورد بررسی و در اولویت قرار گیرند.

حبیبی همچنین بر تأمین منابع مالی واحدهای خسارت‌دیده از جنگ تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت املاک و منابع موجود در استان برای تأمین مالی این واحدها استفاده شود و این موضوع در شورای مسکن به صورت جدی پیگیری شود، زیرا تأخیر در تعیین تکلیف آنها می‌تواند موجب نارضایتی مردم شود.

وی درباره پروژه سراج نیز تصریح کرد: موضوع گازرسانی این پروژه باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و شهرداری و شرکت گاز باید با برگزاری جلسه مشترک درباره نحوه تأمین و پرداخت هزینه‌های گازرسانی به توافق برسند تا بخشی از پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژه ۷۱۲ واحدی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: توافق انجام‌شده درباره این پروژه باید به سرعت عملیاتی شود و در عین حال روند اجرایی طرح نیز بدون وقفه ادامه پیدا کند تا با پیشرفت پروژه، مراجعات متقاضیان کاهش یابد.

حبیبی درباره موضوع مالیات مسکن مهر نیز اظهار کرد: در قراردادهای سه‌جانبه باید همان معافیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قرارداد اولیه ملاک عمل قرار گیرد و این موضوع لازم است به صورت رسمی در شورای مسکن استان تعیین تکلیف شود.

وی خواستار تسریع بانک‌های عامل در پرداخت متمم قراردادها و تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی شد و گفت: بانک‌های ملی، مسکن و رفاه باید روند پرداخت منابع را سرعت دهند، زیرا در شرایط اقتصادی موجود حتی یک هفته تأخیر در تأمین منابع مالی می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: مردم باید نتیجه اجرای این طرح را به صورت ملموس مشاهده کنند و بدانند که دولت و مسئولان برای خانه‌دار شدن آنها تلاش می‌کنند؛ بنابراین باید تا دهه فجر حداقل ۵ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، طرح‌های باقی‌مانده و پروژه‌های بنیاد مسکن آماده و به مردم تحویل شود.

حبیبی افزایش هزینه اجاره مسکن را از دیگر ضرورت‌های تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن عنوان کرد و افزود: هرچه میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی در شهر کرمانشاه افزایش یابد، می‌تواند بر قیمت مسکن و اجاره‌بها اثرگذار باشد، در حالی که کند شدن روند اجرای پروژه‌ها موجب افزایش هزینه‌های ساخت و طولانی شدن زمان تکمیل آنها خواهد شد.

وی بر اولویت‌بندی پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا برای تکمیل تأکید کرد و گفت: طرح‌هایی که پیشرفت مناسبی دارند باید در اولویت قرار گیرند و پروژه ۵ هزار و ۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان نیز باید با جدیت و به صورت ویژه دنبال شود.

استاندار کرمانشاه افزود: دستگاه‌های متولی باید مشکلات این پروژه را در حوزه‌های بانکی، خدمات‌رسان، مالیاتی، تأمین اجتماعی و تأمین مصالح به شکل مستمر پیگیری کنند تا موانع موجود برطرف شده و روند ساخت با سرعت بیشتری ادامه یابد.

حبیبی همچنین بر استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی در طرح‌های مسکن تأکید کرد و گفت: این سازمان باید با بهره‌گیری از توان مهندسان ناظر و طراح و اولویت دادن به افرادی که امکان پذیرش پروژه‌های بیشتری را دارند، زمینه تسریع در طراحی و اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن را فراهم کند.

وی استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای بانکی را نیز مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: این شیوه پیش از این تجربه موفقی داشته و بازگشت منابع در آن مناسب بوده است، بنابراین با توجه به ابلاغ دستورالعمل مربوط، باید از این ظرفیت در چارچوب مقررات برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه درباره پروژه‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: طرح‌هایی از جمله پروژه‌های گیلانغرب، ۱۲۰ واحدی اسلام‌آبادغرب و ۵۳۱ واحدی جوانرود و سایر پروژه‌های مشابه باید با همکاری مدیران عمرانی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، فرمانداران و شهرداران مربوطه تعیین تکلیف شوند.

حبیبی بر ضرورت ارائه راهکار مشخص برای متقاضیان این پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: نمی‌توان افرادی را که چند سال قبل با اعتماد به وعده ساخت مسکن، آورده خود را پرداخت کرده‌اند، صرفاً با اعلام ادامه‌نیافتن پروژه مواجه کرد؛ بلکه باید راهکاری عملی برای تأمین مسکن آنها تعریف شود.

وی ادامه داد: برای پروژه‌های کم‌پیشرفت می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند جابه‌جایی متقاضیان، تبدیل پروژه‌ها، اجرای طرح در قالب مسکن محرومان و ساخت واحدهای دو یا سه‌طبقه با هزینه کمتر استفاده کرد تا ضمن حل مشکلات متقاضیان، پروژه‌های مسکن نیز به نتیجه برسند.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: متقاضیان مسکن، شهروندانی هستند که به نظام و دولت اعتماد کرده‌اند و مسئولان موظفند برای مشکلات آنها راهکار عملی پیدا کنند و اجازه ندهند مطالبات این افراد بدون تعیین تکلیف باقی بماند.