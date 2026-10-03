آزادی ۶۳ زندانی با یک بازدید ۴ ساعته در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی مستقیم پرونده زندانیان، رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و کیفری و پیگیری وضعیت محکومان مالی، محور بازدید چهار ساعته رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان قضایی از زندان مرکزی بیرجند بود؛ بازدیدی که به آزادی ۶۳ زندانی انجامید.

محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، عصر شنبه به همراه احمد قاسمی، دادستان مرکز استان، جمعی از معاونان قضایی و قضات محاکم عمومی و انقلاب بیرجند در زندان مرکزی این شهر حضور یافت و وضعیت قضایی زندانیان را بررسی کرد.

در جریان این بازدید، بیش از ۱۰۰ زندانی در قالب میز خدمت با مسئولان قضایی دیدار کردند و مسائل، درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و کیفری خود را در میان گذاشتند.

تأکید بر آزادی زندانیان فاقد ضرورت قانونی حبس

عبداللهی در این بازدید با تأکید بر ضرورت اثربخشی حضور قضات در زندان‌ها، اظهار کرد: وضعیت افرادی که در زندان نگهداری می‌شوند باید به‌دقت بررسی شود و اگر ادامه حضور فردی در زندان ضرورت قانونی ندارد، در چارچوب مقررات برای آزادی وی اقدام شود.

وی با بیان اینکه بازبینی مستمر وضعیت زندانیان ضروری است، افزود: قضات باید بر پرونده‌های تحت رسیدگی اشراف کامل داشته باشند و هرگاه با گذشت زمان، ضرورت ادامه بازداشت فرد از بین رفته باشد، موضوع را با قید فوریت بررسی کنند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: قرار تأمین کیفری برای تضمین دسترسی به متهم و حضور وی در مراحل رسیدگی صادر می‌شود و نباید از آن به‌عنوان ابزار مجازات استفاده کرد؛ بنابراین، هر زمان ضرورت قانونی ادامه بازداشت وجود نداشته باشد، باید تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

محکومان مالی در اولویت بررسی پرونده‌ها

عبداللهی با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق و سریع به پرونده محکومان مالی گفت: وضعیت این افراد باید با رویکرد حمایتی و ارفاقی، البته در چارچوب موازین قانونی، بررسی شود.

وی افزود: در مواردی که برای محکومی حکم اعسار صادر شده اما توانایی پرداخت پیش‌قسط یا اقساط تعیین‌شده را ندارد، درخواست تعدیل اقساط باید مورد رسیدگی قرار گیرد تا از استمرار حبس افرادی که ادامه حضورشان در زندان ضرورت ندارد، جلوگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باید با رعایت حقوق شاکی و محکوم‌له و در چارچوب قانون انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق طرفین، از تحمیل آثار غیرضروری حبس جلوگیری شود.

آزادی ۹۴ زندانی از ابتدای مهرماه

عبداللهی با اشاره به آمار آزادی زندانیان استان از ابتدای مهرماه اظهار کرد: از ابتدای این ماه تاکنون، ۸۲ نفر با پایان دوره حبس و ۱۲ نفر نیز با استفاده از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شده‌اند.

وی افزود: با احتساب آزادی ۶۳ زندانی در جریان بازدید از زندان مرکزی بیرجند، مجموع آزادی‌های اعلام‌شده از ابتدای مهرماه به ۹۴ نفر رسیده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش قضات، کارکنان دادگستری و مجموعه اداره‌کل زندان‌های استان، بر بررسی دقیق و سریع پرونده زندانیان واجد شرایط و فراهم کردن زمینه آزادی افرادی که ادامه حبس آنان ضرورت ندارد، تأکید کرد.

ثبت ۶۴۳ بازداشت کوتاه‌مدت در خراسان جنوبی

احمد قاسمی، دادستان مرکز خراسان جنوبی نیز در این بازدید بر بررسی فردی پرونده زندانیان و شناسایی افراد واجد شرایط استفاده از آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و سایر ارفاقات قانونی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت گفت: در شش ماه نخست سال جاری، ۶۴۳ مورد بازداشت کوتاه‌مدت یک تا سه‌روزه در استان ثبت شده است.

دادستان مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشگیری از بازداشت‌های غیرضروری افزود: بازداشت باید در مواردی انجام شود که ضرورت قانونی آن احراز شده باشد و در سایر موارد، ظرفیت‌های قانونی موجود مورد استفاده قرار گیرد.

قاسمی همچنین بر اجرای طرح پایش زندانیان، استفاده از دادرسی الکترونیک، کاهش بازداشت‌هایی که به برائت یا منع تعقیب منتهی می‌شوند، افزایش مرخصی زندانیان واجد شرایط و توسعه بازدیدهای قضات از زندان‌ها تأکید کرد.

وی پیگیری وضعیت زندانیان غیبت‌خورده از طریق تشکیل کارگروه‌های مربوط و ثبت اطلاعات آنان در سامانه‌های مرتبط را ضروری دانست و از پیگیری هماهنگی با استان‌های دیگر برای تسریع در انتقال زندانیان غیربومی خبر داد.

مشارکت صدها زندانی در دوره‌های قرآنی

علی عبدی، مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی نیز در این بازدید گزارشی از اقدامات فرهنگی، تربیتی و آموزشی زندان‌های استان ارائه کرد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری، ۴۷۷ نفر از زندانیان در دوره‌های تجوید، ۵۳۳ نفر در دوره‌های تفسیر و ۲۷۰ نفر در برنامه‌های حفظ سوره‌های منتخب شرکت کرده‌اند و ۱۳ دارالقرآن نیز در زندان‌های استان راه‌اندازی و افتتاح شده است.

عبدی از راه‌اندازی دو دارالحفظ در زندان مرکزی بیرجند و زندان فردوس، ایجاد اتاق شهدا در قالب طرح «رفیق آسمانی»، توسعه هواخوری‌های پویا و برگزاری مسابقات قرآنی، ورزشی و تئاتر خبر داد.

به گفته وی، برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب هنرستان بزرگسالان و نهضت سوادآموزی، دوره‌های تحکیم و انتقال، ثبت‌نام زندانیان در دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور و توسعه کتابخانه‌های زندان‌ها از دیگر اقدامات این مجموعه بوده است.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی افزود: ۱۴ هزار جلد کتاب از کتابخانه آستان قدس رضوی و ۲ هزار جلد کتاب از اداره‌کل کتابخانه‌های استان دریافت شده و زمینه راه‌اندازی کتابخانه در اندرزگاه‌های زندان‌ها فراهم شده است.

وی همچنین از تشکیل گروه سرود ۱۱۰ نفره در زندان مرکزی بیرجند و زندان فردوس، اجرای تئاتر شورایی و برگزاری محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان کشوری و بین‌المللی خبر داد.

عبدی با اشاره به دستاوردهای مسابقات قرآنی گفت: زندانیان استان پنج مقام کشوری، کارکنان سه مقام کشوری و فرزندان کارکنان نیز سه مقام کشوری در این مسابقات کسب کرده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: مجموعه زندان‌های خراسان جنوبی طی سه سال متوالی در حوزه اقامه نماز، نمره کامل ۱۰۰ و رتبه نخست استانی و کشوری بین دستگاه‌های اجرایی را کسب کرده است.