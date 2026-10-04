به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار علی هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و جمعی از مسئولان این اداره اظهار کرد: حوزه فرهنگ و هنر از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأثیرگذاری آن بر جامعه، توجه جدی به این حوزه را ضروری می‌کند.

وی افزود: فراهم کردن بستر مناسب برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد و آموزش و پرورش می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به فعالیت هنرستان‌هایی که در چارچوب توافق‌نامه‌های همکاری میان آموزش و پرورش و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند، گفت: رشته‌های ارائه‌شده در این هنرستان‌ها مورد استقبال نسل امروز قرار گرفته است و لازم است متناسب با این استقبال، برنامه‌ریزی و توجه بیشتری در زمینه فضا، تجهیزات و آموزش صورت گیرد.

یحیایی ادامه داد: توسعه ظرفیت هنرستان‌های فرهنگی و هنری نیازمند همکاری و تعامل مستمر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با آموزش و پرورش است تا در سال‌های آینده فضای بیشتری برای رشد و شکوفایی دانش‌آموزان مستعد استان در حوزه‌های فرهنگی و هنری فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای دانش‌آموزانی که به فعالیت‌های فرهنگی و هنری علاقه‌مند هستند، کمک کند.