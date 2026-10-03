توقیف ۲ شناور متخلف در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت منابع آبزیان مستقر در پایگاه حفاظت شهرستان بوشهر، در جریان اجرای برنامه‌های کنترلی و حفاظتی، اقدام به بازرسی از شناورهای صیادی کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات که ساعت ۵ صبح ۱۱ مهرماه انجام شد، مأموران یک رشته تور ترال ماهی لنج را کشف کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: همچنین ۲ فروند شناور لنج صیادی به دلیل حمل ادوات صید ترال و نداشتن پلاک شناسایی توقیف شدند.

وی تصریح کرد: شناورهای توقیف‌شده برای انجام بررسی‌های لازم و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

برخورد با صید غیرمجاز ادامه دارد

حیدری با تأکید بر ضرورت حفاظت از ذخایر آبزیان استان بوشهر گفت: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات با تداوم گشت‌های دریایی و بازرسی‌های کنترلی، تخلفات حوزه صید و صیادی را رصد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با هرگونه حمل یا استفاده از ادوات ممنوعه صید و سایر تخلفاتی که منابع و ذخایر ارزشمند آبزیان را تهدید کند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.