به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین معظم‌فر شامگاه امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این جوان عصر روز گذشته در ضلع غربی پل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به درون رودخانه دز سقوط کرده و غرق شده بود که بلافاصله تیم‌های امداد و نجات و غواصی به محل حادثه فراخوانده شدند.

وی افزود: عملیات جستجو در شامگاه گذشته به دلیل تاریکی هوا و لزوم انجام هماهنگی‌های لازم برای کاهش دبی و تراز آب متوقف و پیگیری آن به ساعات آغازین صبح امروز موکول شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول تصریح کرد: با آغاز مجدد عملیات غواصی و پس از دو ساعت کاوش بستر رودخانه، سرانجام جسد این قربانی در محدوده پایین‌دست پل باستانی ساسانی کشف و پس از خروج از آب، تحویل مراجع قانونی شد.