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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

جستجو برای یافتن مرد غرق شده در دز ادامه دارد

جستجو برای یافتن مرد غرق شده در دز ادامه دارد

دزفول - رئیس آتش‌نشانی شهرداری دزفول گفت: عملیات جستجو برای یافتن مرد ۴۸ ساله اهل کرج که در رودخانه دز غرق شده است، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین معظم‌فر ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: عصر روز گذشته طی تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان، گزارش غرق‌ شدن مردی ۴۸ ساله اهل کرج در رودخانه دز محدوده بوستان ساحلی علی کله اطلاع‌رسانی شد.

وی افزود: با توجه به شرایط رودخانه، صبح امروز هماهنگی‌های لازم با مدیریت سد تنظیمی به منظور کاهش سطح دبی رودخانه انجام شد و تیم‌های غواصی سازمان آتش‌نشانی به همراه تیم هیئت نجات غریق شهرستان، عملیات غواصی، گشت‌زنی و جست‌وجو در محدوده حادثه را آغاز کردند اما متأسفانه این عملیات تا این لحظه بدون نتیجه بوده است.

رییس آتش‌نشانی دزفول خطاب به گردشگران و شهروندان تصریح کرد: به منظور حفظ جان خود، از شنا کردن در نقاط حادثه‌خیز و خارج از طرح‌های سالم‌سازی رودخانه دز به طور جدی خودداری کنید.

معظم‌فر در پایان تأکید کرد: عملیات جست‌وجو برای یافتن جسد فرد مفقود شده تا زمان دستیابی به نتیجه با تمام توان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6886108

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