جستجو برای یافتن مرد غرق شده در دز ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین معظمفر ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: عصر روز گذشته طی تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان، گزارش غرق شدن مردی ۴۸ ساله اهل کرج در رودخانه دز محدوده بوستان ساحلی علی کله اطلاعرسانی شد.
وی افزود: با توجه به شرایط رودخانه، صبح امروز هماهنگیهای لازم با مدیریت سد تنظیمی به منظور کاهش سطح دبی رودخانه انجام شد و تیمهای غواصی سازمان آتشنشانی به همراه تیم هیئت نجات غریق شهرستان، عملیات غواصی، گشتزنی و جستوجو در محدوده حادثه را آغاز کردند اما متأسفانه این عملیات تا این لحظه بدون نتیجه بوده است.
رییس آتشنشانی دزفول خطاب به گردشگران و شهروندان تصریح کرد: به منظور حفظ جان خود، از شنا کردن در نقاط حادثهخیز و خارج از طرحهای سالمسازی رودخانه دز به طور جدی خودداری کنید.
معظمفر در پایان تأکید کرد: عملیات جستوجو برای یافتن جسد فرد مفقود شده تا زمان دستیابی به نتیجه با تمام توان ادامه خواهد داشت.
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