محدودیت تردد در آزادراه شهید حجازی و امیرکبیر به سمت کاشان و تهران

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی، وزش باد شدید و کاهش دید افقی در محورهای آزادراه شهید حجازی و امیرکبیر به سمت کاشان و تهران، تردد در این مسیرها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی افزود: این محدودیت با هدف پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی و حفظ سلامت رانندگان، سرنشینان خودروها و سایر کاربران راه اعمال شده و تا زمان عادی شدن شرایط جوی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به اطلاعیه‌ها و هشدارهای پلیس تصریح کرد: رانندگانی که قصد تردد به سمت تهران را دارند، باید از مسیر جایگزین شاهین‌شهر، میمه و مورچه‌خورت استفاده کنند.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال تداوم وزش باد شدید و کاهش دید افقی، رانندگان از ورود به محورهای اعلام‌شده تا زمان رفع محدودیت خودداری کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.

میرزایی خاطرنشان کرد: رعایت محدودیت‌های ترافیکی و انتخاب مسیر جایگزین در شرایط نامساعد جوی، نقش مهمی در کاهش خطر تصادفات و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

وی از رانندگان خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و در صورت مواجهه با کاهش شدید دید یا تشدید شرایط جوی، توصیه‌های عوامل پلیس راه و دستگاه‌های خدمات‌رسان را جدی بگیرند.