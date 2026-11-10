به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی با هشدار نسبت به پیامدهای بارندگی‌های شدید در محورهای مواصلاتی استان، از رانندگان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، در صورت ضرورت تردد، توصیه‌های ایمنی و هشدارهای پلیس را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه بارش‌های شدید می‌تواند موجب آب‌گرفتگی برخی معابر، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید رانندگان شود، اظهار کرد: در چنین شرایطی احتمال بروز حوادث رانندگی افزایش می‌یابد و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند.

رئیس پلیس راه مازندران بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و استفاده از چراغ‌های خودرو هنگام کاهش دید تأکید کرد و افزود: رانندگان پیش از حرکت باید از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

عبادی همچنین از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی را بررسی کنند و در صورت ضرورت سفر، با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی از مسیرهای ارتباطی استان تردد داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ جان رانندگان و سرنشینان در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط جوی نامساعد، به تعویق انداختن سفرهای غیرضروری تصمیمی عاقلانه برای پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت شهروندان است.