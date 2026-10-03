استاندار بوشهر: ثمرات حوزه انرژی باید در زندگی مردم استان دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه شب در نشست جمع‌بندی سفر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به جنوب استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر به واسطه برخورداری از منابع و صنایع مهم نفت، گاز و پتروشیمی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد و بخش مهمی از نیازهای انرژی کشور از ظرفیت‌های این استان تأمین می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی طبیعی است که مردم استان انتظار داشته باشند متناسب با این ظرفیت‌های بزرگ، سهم بیشتری از منافع و ثمرات اقتصادی آن در حوزه‌هایی مانند اشتغال، رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی آنان اختصاص یابد.

استاندار بوشهر با اشاره به سابقه مقاومت مردم استان در دوران دفاع مقدس بیان کرد: مردم بوشهر در دوران جنگ تحمیلی بارها مورد تجاوز دشمن قرار گرفتند، اما با حفظ اتحاد و انسجام و با تکیه بر روحیه ایستادگی و مقاومت، از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

وی با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان بوشهری گفت: کسب رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری توسط دانش‌آموزان سال آخر متوسطه نشان می‌دهد که استان از ظرفیت‌های علمی و استعدادهای بسیار خوبی برخوردار است.

زارع ادامه داد: موفقیت دانش‌آموزان در آزمون سراسری، ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های آموزشی را نشان می‌دهد و مسئولان باید برای جبران عقب‌ماندگی موجود در شاخص سرانه فضاهای آموزشی تلاش بیشتری داشته باشند.

جنوب بوشهر در مسیر جبران کمبود کلاس‌های درس

استاندار بوشهر تصریح کرد: در همین راستا پروژه‌های متعددی در شهرستان‌های ده‌گانه استان تعریف شده که بخش قابل توجهی از آنها در شهرستان‌های جنوبی در حال اجرا است.

وی افزود: عسلویه در زمینه توسعه و ایجاد فضاهای آموزشی جدید پیشتاز بوده و با تداوم اقدامات انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود این شهرستان تا پایان سال آینده به هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، یعنی سرانه ۸.۳ مترمربع فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز، دست یابد.

زارع با اشاره به وجود برخی مدارس تخریبی و نیاز به بازسازی فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: موضوع توسعه زیرساخت‌های آموزشی باید همزمان با رشد جمعیت در شهرستان‌های جنوبی دنبال شود، چرا که افزایش جمعیت نیازمند توسعه متناسب فضاهای آموزشی است.

وی گفت: در این زمینه توافقات مناسبی میان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس صورت گرفته است.

استاندار بوشهر ادامه داد: با تکمیل فضاهای آموزشی در دست اجرا و احداث کلاس‌های جدید، بخش دیگری از مشکلات کمبود فضای آموزشی در جنوب استان برطرف خواهد شد و شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان این مناطق فراهم می‌شود.