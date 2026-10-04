به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه کوه‌دار سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، طی نامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فراخوان عمومی بورس کشور هنگ‌کنگ با عنوان «طرح ویژه هنگ‌کنگ» در مقطع دکتری را اعلام کرد.

در این نامه با اشاره به نامه وزارت امور خارجه به شماره ۷۲۶/۳۰۴۳۹۶۲ مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، از دانشگاه‌ها خواست مراتب این فراخوان را به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان و متقاضیان واجد شرایط برسانند.

بر اساس این فراخوان، مهلت ثبت درخواست از ۱ سپتامبر تا ۱ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.

پذیرفته‌شدگان این دوره از کمک‌هزینه ماهانه ۳۶۸۰ دلار آمریکا و همچنین کمک‌هزینه سفر و شرکت در کنفرانس سالانه به مبلغ ۱۸۴۰ دلار آمریکا برخوردار خواهند شد.

متقاضیان پذیرفته‌شده امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در یکی از دانشگاه های برتر هنگ‌کنگ را خواهند داشت. این دانشگاه‌ها شامل ، دانشگاه باپتیست هنگ‌کنگ، دانشگاه لینگ‌نان، دانشگاه چینی هنگ‌کنگ، دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ، دانشگاه آموزش هنگ‌کنگ، دانشگاه علم و فناوری هنگ‌کنگ و دانشگاه هنگ‌کنگ هستند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط، رشته‌های مورد پذیرش و نحوه ثبت درخواست به وب‌سایت رسمی طرح بورس پژوهشی دکتری هنگ‌کنگ مراجعه کنند:

سامانه رسمی بورس پژوهشی دکتری هنگ‌کنگ (HKPFS)

کلیه اطلاعات تکمیلی مربوط به شرایط و نحوه ثبت درخواست نیز در فایل راهنمای فراخوان ارائه شده است.