مشارکت اسنپ در خرید دستگاه استریل جراحی چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسنپ در بیست‌وسومین طرح نیکوکاری کلاب خود، با همکاری موسسه‌ خیریه‌ «چشم روشن دار»، در تامین هزینه‌ خرید یک دستگاه استریلیزاسیون (اتوکلاو) ویژه‌ عمل‌های چشم برای اتاق عمل بیمارستان محب کوثر مشارکت می‌کند. تامین این دستگاه می‌تواند زمان آماده‌سازی ابزارهای جراحی‌ چشم را از ۴۰ دقیقه به حدود ۱۰ دقیقه کاهش دهد.

بیست‌وسومین طرح نیکوکاری کلاب اسنپ با عنوان «چشمانی که به مهربانی روشن می‌شود» آغاز شده است. این طرح با همکاری موسسه‌ خیریه‌ «چشم روشن دار» اجرا می‌شود و هدف آن تامین بخشی از هزینه‌ خرید دستگاه استریلیزاسیون ویژه‌ عمل‌های چشم برای بیمارستان محب کوثر است.

آماده‌سازی دقیق و استریل کردن به‌موقع ابزارهای اتاق عمل در تمامی عمل‌های جراحی به‌ویژه در جراحی‌های چشم اهمیت زیادی دارد. بسیاری از عمل‌های جراحی چشم کمتر از ۱۱ دقیقه طول می‌کشند، اما در حال حاضر استریل‌کردن تجهیزات اتاق عمل در بیمارستان محب کوثر حدود ۴۰ دقیقه زمان می‌برد. این فاصله‌ زمانی روند انجام عمل‌ها را کندتر می‌کند و بر زمان انتظار بیماران اثر می‌گذارد.

با اضافه‌شدن دستگاه استریلیزاسیون جدید، زمان استریل‌کردن ابزارهای جراحی از ۴۰ دقیقه به حدود ۱۰ دقیقه کاهش پیدا می‌کند. این تغییر می‌تواند به آماده‌سازی سریع‌تر اتاق عمل، کاهش زمان انتظار بیماران چشمی و انجام عمل‌های بیشتر کمک کند. در جراحی‌های حساس چشم، استریل و ضدعفونی کردن دقیق و کامل تجهیزات نقشی حیاتی در حفظ بینایی بیماران دارد.

کاربران اسنپ می‌توانند بدون پرداخت هزینه و تنها با اهدای امتیازهای اسنپ‌کلاب در اجرای این طرح سهیم شوند. اسنپ، به‌ازای هر ۲ هزار امتیاز اهدایی کاربران، ۲ هزار تومان به تامین هزینه‌ خرید این دستگاه اختصاص می‌دهد.

برای مشارکت، در اپلیکیشن اسنپ وارد «اسنپ من» شوید، «اسنپ‌کلاب» و سپس «نیکوکاری» را انتخاب کنید. هر کاربر می‌تواند حداکثر ۲ مرتبه در این طرح مشارکت کند.

درباره‌ موسسه‌ خیریه‌ چشم روشن دار

موسسه‌ خیریه‌ چشم روشن دار فعالیت خود را از ۱۳۹۹ با هدف حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های چشمی آغاز کرده است. این موسسه تاکنون بیش از ۷۰۰ بیمار را در مسیر درمان همراهی کرده و در بازسازی، تجهیز و توسعه‌ مراکز درمانی تخصصی چشم نیز مشارکت داشته است. حمایت از بیماران و کمک به توانمندسازی آن‌ها از دیگر حوزه‌های فعالیت چشم روشن دار است.