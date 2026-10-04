به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: با ورود مستقیم دستگاه قضایی استان به طرح جاده سلامت در نوار ساحلی و آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر و همچنین پیگیری‌های دادستانی شهرستان عباس‌آباد، علاوه بر شناسایی ۲۰ هکتار از اراضی شنی ماسه ای(مابین حریم ۶۰متر و پلاک اشخاص) که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت ، ۸ هکتار از اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریای خزر در مسیر جانمایی جاده ساحلی این شهرستان که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از گذشته دیوارکشی شده بود، با همکاری فراجا و یگان حفاظت منابع طبیعی رفع تصرف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این اراضی پس از رفع تصرف، برای اجرای طرح جاده ساحلی، تحویل شهرداری های شهرستان عباس‌آباد شد.