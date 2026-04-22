خزایی: بخشی از اراضی ساحلی نجارده نوشهر آزاد شد

مهرداد خزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آزادسازی بخشی از اراضی ساحلی در منطقه نجارده توسط واحد منابع طبیعی خیرودکنار خبر داد و گفت: این عملیات در راستای صیانت از اراضی ملی و حفظ حریم قانونی سواحل انجام شد و طی آن حدود ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی که در تصرف اشخاص حقیقی قرار داشت، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

خزایی افزود: این اقدام در چارچوب سیاست‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ساحلی و حفاظت از بستر طبیعی دریای خزر صورت گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر تأکید کرد: طرح‌های نظارتی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در نوار ساحلی با جدیت ادامه دارد و با هرگونه تجاوز به اراضی ملی برخورد قانونی خواهد شد.