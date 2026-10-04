فرهاد: آبرسانی به ۱۸ روستای مریوان و سروآباد ۷۰ درصد پیشرفت کرد

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح آبرسانی به مجتمع روستایی ریخلان با هدف رفع مشکلات تأمین آب شرب ۱۸ روستای مریوان و سروآباد در حال اجراست و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، تاکنون ۱۷.۵ کیلومتر خط انتقال و ۶.۱ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده و پنج مخزن با مجموع ظرفیت ۵۵۰ مترمکعب نیز احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان ادامه داد: علاوه بر این، یک مخزن ۱۰۰ مترمکعبی ترمیم و سه ایستگاه پمپاژ نیز در چارچوب این پروژه احداث شده است.

نیاز پروژه به ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار

فرهاد با اشاره به اقدامات باقی‌مانده برای تکمیل طرح آبرسانی ریخلان گفت: برای اتمام پروژه، احداث دو مخزن با ظرفیت مجموع ۱۵۰ مترمکعب، اجرای پنج کیلومتر خط انتقال و اصلاح سه کیلومتر از شبکه توزیع باید انجام شود.

وی میزان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه طی دو سال گذشته را ۴۵۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تأمین ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار جدید می‌تواند روند اجرای عملیات را سرعت بخشیده و زمینه تکمیل پروژه را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح، دسترسی ساکنان ۱۸ روستای تحت پوشش مجتمع ریخلان را به آب شرب سالم و پایدار بهبود می‌دهد و گامی در جهت رفع مشکلات آبرسانی این مناطق خواهد بود.