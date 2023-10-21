اختصاص بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال پروژه آبرسانی به کردستان

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد اجرای پروژه‌ها آبرسانی خوبی به شهر و روستاهای استان کردستان بوده‌ایم.

وی افزود: احداث تصفیه خانه آب شرب شهر دیواندره با هدف بهره مندی ۵۱ هزار نفر جمعیت شهر دیواندره و ۷۲ روستای مجتمع اوباتو با ظرفیت ۲۵۰ لیتر در ثانیه و با اعتبار ۲,۵۰۰ میلیارد ریال یکی از این پروژه‌های مهم اجرا شده است.

فرهاد ادامه داد: احداث تصفیه خانه آب اضطراری شهر مریوان با هدف بهره مندی ۴۰ هزار نفر در شرق شهر مریوان از آب شرب تصفیه شده با ظرفیت ۲۵۰ لیتر در ثانیه و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال نیز یکی از طرح‌های انجام شده است.

وی اجرای خط انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه شهر سنندج با هدف تأمین آب مورد نیاز شهر سنندج برای جمعیت ۷۰۰ هزار نفری در سال افق طرح با ظرفیت ۵۷ میلیون مترمکعب در سال و با هزینه ۸,۵۰۰ میلیارد ریال با کارفرمایی وزارت نیرو را از دیگر پروژه‌های مهم اجرا شده در دولت سیزدهم دانست.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اضافه کرد: همچنین نصب و راه اندازی سیستم کامل ازن زنی تصفیه خانه آب بانه با اعتبار ۳۳.۴ میلیارد ریال، احداث مخزن ازن زنی تصفیه خانه آب بانه با اعتبار ۱۲.۴ میلیارد ریال و انتقال آب چشمه کانی اصحاب به سد سبدلو با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های مهم اجرا شده در این دو سال به شمار می‌رود.

فرهاد اجرای خط انتقال آب از تصفیه خانه شماره ۲ به تصفیه خانه شماره یک و مخازن شهر سقز با هدف تأمین آب پایدار شهر سقز با اجرای پروژه به طول ۵۷۰۰ متر، با هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال و با ظرفیت انتقال ۴۰۰ لیتر بر ثانیه را از جمله پروژه‌های انجام شده به همت دولت سیزدهم دانست.

وی به دیگر پروژه‌های مهم اجرا شده در کردستان طی ۲ سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت: اجرای ۵۳۰ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، اجرای طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج با اعتبار ۶۳۰۰ میلیارد ریال، احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای قلیان سنندج، تصفیه فاضلاب و جلوگیری از ورود فاضلاب به سد ژاوه و آلودگی‌های زیست محیطی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و با ظرفیت تصفیه ۶۰۰ مترمکعب در شبانه روز و تکمیل و بازسازی ایستگاه پمپاژ آب اضطراری پل شیخ سنندج با هدف بهره‌مندی ۳۰۰ هزار نفر از آب شرب بهداشتی و پایدار در شرایط اضطراری از سد قشلاق با ظرفیت ۱۶۰۰ لیتر بر ثانیه و با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال از جمله این پروژه است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان به یکی از اساسی‌ترین پروژه‌های در حال اجرا در استان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح جهاد آبرسانی به ۱۶۹ روستای استان با اعتبار ۵,۲۸۰ میلیارد ریال طی ۳۰ ماه با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی که در حال حاضر ۴۳ درصد پیشرفت دارد یکی از اساسی‌ترین پروژه‌های در حال اجرا در استان است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان در در پایان از اختصاص مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان شامل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به دیواندره خبر داد و عنوان کرد: همچنین ۵۰ میلیارد تومان برای حفر و تجهیز چند حلقه چاه در استان و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان انجام شده است.