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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

 امام جمعه قشم: تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط جنگی منطقه باشد

 امام جمعه قشم: تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط جنگی منطقه باشد

قشم - امام جمعه قشم با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات مناطق درگیر با شرایط جنگی، گفت: قشم در شرایط جنگی قرار دارند و باید بودجه، امکانات و خدمات متناسب با این شرایط اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در دیدار سید مسعود هدایتی، معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی، اعظم گلستانی، معاون مدیرکل داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان و احمد سرودی گلستانی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قشم با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، آخرین وضعیت منطقه و نیازهای مردم مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حاجبی در این دیدار با اشاره به شرایط حاکم بر منطقه، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با وضعیت موجود تأکید کرد و افزود: وقتی منطقه در شرایط جنگی قرار دارد، باید در تخصیص بودجه، امکانات و خدمات نیز این شرایط مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به روحیه بالای رزمندگان و مردم، خاطرنشان کرد: در کنار توجه به توان و روحیه رزمندگان، نباید از نگرانی‌ها و فشارهای روانی ناشی از جنگ بر خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، غافل شد و باید برای کاهش این آسیب‌ها برنامه‌ریزی کرد.

سید مسعود هدایتی، معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی، در ادامه این دیدار، هرمزگان را پیشانی خط مقدم دفاع دانست و بر ضرورت تقویت خدمات‌رسانی به مردم این استان تأکید کرد.

وی از آمادگی مجموعه جمعیت هلال‌احمر برای پشتیبانی و مشارکت در حوزه‌های عمرانی، درمانی و آبرسانی خبر داد و گفت: هلال‌احمر آمادگی دارد در حد توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازهای مردم مناطق مختلف استان همکاری و پشتیبانی کند.

کد مطلب 6967050

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