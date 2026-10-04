به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در دیدار سید مسعود هدایتی، معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی، اعظم گلستانی، معاون مدیرکل داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان و احمد سرودی گلستانی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قشم با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، آخرین وضعیت منطقه و نیازهای مردم مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حاجبی در این دیدار با اشاره به شرایط حاکم بر منطقه، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با وضعیت موجود تأکید کرد و افزود: وقتی منطقه در شرایط جنگی قرار دارد، باید در تخصیص بودجه، امکانات و خدمات نیز این شرایط مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به روحیه بالای رزمندگان و مردم، خاطرنشان کرد: در کنار توجه به توان و روحیه رزمندگان، نباید از نگرانی‌ها و فشارهای روانی ناشی از جنگ بر خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، غافل شد و باید برای کاهش این آسیب‌ها برنامه‌ریزی کرد.

سید مسعود هدایتی، معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی، در ادامه این دیدار، هرمزگان را پیشانی خط مقدم دفاع دانست و بر ضرورت تقویت خدمات‌رسانی به مردم این استان تأکید کرد.

وی از آمادگی مجموعه جمعیت هلال‌احمر برای پشتیبانی و مشارکت در حوزه‌های عمرانی، درمانی و آبرسانی خبر داد و گفت: هلال‌احمر آمادگی دارد در حد توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازهای مردم مناطق مختلف استان همکاری و پشتیبانی کند.