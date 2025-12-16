تفریحات آبی در قشم و کیش تا اطلاع ثانوی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در جلسه بررسی وضعیت امداد رسانی در رابطه با هشدار قرمز سازمان هواشناسی با اشاره به گردشگر پذیر بودن استان هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور است و در این ایام، بسیاری از هم‌وطنان از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده‌اند که در تاریخ‌های مشخصی در شهر بندرعباس یا جزیره زیبای قشم حضور داشته باشند.

وی افزود: علاوه بر این، جزیره کیش نیز که در محدوده استان هرمزگان قرار دارد، همواره میزبان تعداد زیادی از گردشگران است. بر همین اساس، خواهش من این است که حتماً ارتباطات لازم با مسئولان و مدیران این مناطق، به‌ویژه در جزیره قشم، برقرار شود و توصیه‌های ضروری به مدیریت‌های مربوطه ارائه شود.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی ادامه داد: در شرایط فعلی، برخی از تفریحات آبی که معمولاً برای گردشگران برنامه‌ریزی می‌شود، با توجه به وضعیت موجود ممنوع اعلام شده است. لازم است این موضوع به‌صورت جدی به مسئولان و برگزارکنندگان تفریحات آبی منتقل شود تا خدای ناکرده هیچ‌گونه مخاطره و حادثه‌ای در این زمینه رخ ندهد.

خالدی تصریح کرد: هرچند جزیره کیش دارای یک مرکز هلال‌احمر مستقل است، اما انتظار ما این است که مجموعه هلال‌احمر استان هرمزگان نیز در کنار همکاران خود در کیش حضور فعال داشته باشد و توصیه‌ها و هماهنگی‌های لازم را با این عزیزان انجام دهد.