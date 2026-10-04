محموله ۶۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی قاچاق در تور پلیس بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه برکه سفلین شهرستان بندر لنگه در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز، روز گذشته حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن انواع لوازم یدکی موتورسیکلت و دوچرخه خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان و هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.