بیش از ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرلنگه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی بخش شیبکوه بندر لنگه، روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور بندر چارک به سمت باوردان به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.