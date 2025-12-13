  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

بیش از ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرلنگه کشف شد

بندرلنگه- جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۱ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بندر لنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی بخش شیبکوه بندر لنگه، روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور بندر چارک به سمت باوردان به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

